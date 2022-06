OL : Un œil sur Gauthier Gallon, le gardien de but de Troyes

Après une superbe saison sous le maillot de l’ESTAC, Gauthier Gallon se retrouve courtisé. Selon nos infos, il est notamment surveillé de près par… l’Olympique Lyonnais !

Entretien avec Gauthier Gallon

Lire cette vidéo sur YouTube

Après un exercice 2021-2022 plus qu’abouti, Gauthier Gallon récupère quelques lauriers. Élu révélation de la saison de Ligue 1 au poste de gardien de but, le portier de l’ESTAC a également été couronné du statut de Troyen de l’année par son club et ses supporters. Et au sortir de la meilleure saison de sa carrière, il est logique de voir des clubs s’intéresser à lui. Contre toute attente, c’est une grosse cylindrée du championnat qui regarde son profil et sa situation. En effet, l’OL serait intéressé par Gauthier Gallon (29 ans, juin 2024). Après avoir bouclé le retour de Rémy Riou, les Gones semblent vouloir consolider le poste et assurer les arrières d’Anthony Lopes.