OGC Nice : Alban Lafont toujours dans le viseur…

A la recherche d’un gardien de but, l’OGC Nice garde toujours un œil sur Alban Lafont, le portier du FC Nantes. Un dossier complexe pour les Aiglons.

Pour son retour à l’OGC Nice, Lucien Favre a rapidement identifié ses besoins. A chaque secteur de jeu, le Suisse a des envies et souhaite que ses dirigeants puissent rapidement faire le nécessaire pour répondre à ses besoins. Pour l’heure, c’est au ralenti que se déroule cette campagne de recrutement. Malgré les moyens d’INEOS et les besoins de Lucien Favre, les recrues ne se bousculent pas au portillon… Et au poste de gardien de but, Nice a toutes les peines du monde à trouver son bonheur.

Nice ne lâche pas Lafont

Si Marcin Bulka pourrait démarrer la saison dans la peau d’un numéro 1, Nice aspire à recruter un autre profil. Selon nos infos, c’est un profil d’expérience qui est recherché. Mais dans l’esprit des dirigeants niçois, il y a un garçon qui reste bien ancré : Alban Lafont. Le board niçois, comme Lucien Favre, estime qu’il serait la recrue idéale. Mais le dossier est complexe. D’abord parce que le Français s’épanouit à Nantes, où il va disputer l’Europa League la saison prochaine. Et aussi parce que le FC Nantes n’a aucune intention de le vendre. Ou alors à un gros tarif. Un prix que ne souhaite pas dépenser les Niçois. Si une enveloppe va être consacrée au gardien de but, le club azuréen ne veut pas dépasser un certain budget.