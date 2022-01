Nouvelles de transfert : Anthony Martial à Barcelone ; Dean Henderson veut un prêt

Les nouvelles du transfert ne cessent d’arriver, car Anthony Martial et Dean Henderson ont été liés à des départs de Manchester United en janvier.

[ PLUS : Comment regarder la Premier League aux États-Unis ]

Il ne reste que quelques mois avant que la fenêtre de transfert ne s’ouvre à nouveau le 1er janvier, de nombreux rapports vont recommencer à apparaître.

Approfondissons un peu plus ces derniers rapports sur Anthony Martial et Dean Henderson, car les deux joueurs regardent de l’extérieur en ce qui concerne la formation de départ à Manchester United.

Eh bien, c’est la situation en ce moment.

Dernières nouvelles de transfert

Nouvelles de transfert: Dike to Palace, Rudiger to Tottenham ou PSG, Origi to Lens Transfer news: Paul Pogba pourrait faire revenir la Juventus Le départ sans égal de Pogba: la star de Manchester United envisage-t-elle de rester? A voir aussi : Karim Benzema s’améliore au Real Madrid et prétend être le meilleur au monde.

Anthony Martial veut bouger ; Barcelone liée

Un rapport d’Eurosport indique que Martial, 25 ans, a reçu le “feu vert” pour rechercher un nouveau club en janvier. Sur le même sujet : Lionel Messi dit qu’il ne mérite pas le Ballon d’Or 2021 à cause d’un carton rouge.

Cependant, le principal problème est que United veut 55 millions de dollars pour Martial et qu’il lui reste encore trois ans sur son contrat.

L’international français est tombé dans la hiérarchie à Old Trafford après l’arrivée de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho cet été, plus Edinson Cavani prolongeant son séjour à United pour une autre saison. Lorsque vous avez également Marcus Rashford et Mason Greenwood au club, les chances de Martial de jouer semaine après semaine seront très limitées.

Martial est à United depuis l’été 2015 et a marqué 78 buts en 263 apparitions avec les Red Devils. Mais il a marqué sept fois lors d’une campagne 2020-21 blessée et n’a pas marqué en cinq sorties cette saison.

Bien qu’il ait marqué des buts époustouflants, il n’a jamais vraiment atteint les sommets attendus de lui lorsqu’il a rejoint Monaco à l’adolescence. Il a remporté la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa, mais United ne semble jamais avoir trouvé sa position correcte. Ce n’est pas un ailier à part entière, mais ce n’est pas non plus un attaquant central clinique. C’est un numéro 9,5…

Le rapport indique que Barcelone est intéressé par la signature de Martial, mais d’où vont-ils obtenir l’argent pour le signer ?

Il semble probable qu’un transfert de prêt de Manchester United pourrait être la meilleure voie pour Martial vers une action régulière et ce sera au premier plan de son esprit alors qu’il se bat pour une place dans l’équipe de France pour la Coupe du monde 2022. Sa qualité est incontestable, mais en raison de blessures, de pertes de forme et de ne pas avoir le bon manager au bon moment, Martial ne s’est pas élevé pour devenir l’un des piliers de United.

Dean Henderson souhaite un autre prêt

Plusieurs rapports indiquent que le gardien Dean Henderson, 24 ans, souhaite également quitter Manchester United en janvier. Ceci pourrez vous intéresser : Analyse tactique : les problèmes défensifs apportés par Cristiano Ronaldo.

Le gardien anglais s’est imposé comme le titulaire de United à la fin de la saison 2020-21 et devait prendre la place de n°1 cette saison.

Cependant, au cours de l’été, Henderson a contracté COVID-19 et a souffert des impacts d’un long COVID qui a donné à David de Gea la possibilité de se rétablir en tant qu’homme principal de United dans le but.

Il sera intriguant de voir quelles équipes feront un pas pour Henderson en janvier, s’il est autorisé à partir. Ses deux périodes de prêt à Sheffield United se sont très bien déroulées et avec Tom Heaton le gardien de troisième choix à Manchester United, les Red Devils pourraient être assez heureux de laisser Henderson partir en prêt.

Le produit de l’académie est très apprécié, il est ambitieux et il prévoit de pousser Jordan Pickford jusqu’au bout pour l’Angleterre.

Nouvelles de transfert : Anthony Martial à Barcelone ; Dean Henderson veut un prêt initialement apparu sur NBCSports.com