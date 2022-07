Nice s’attaque au duo Blas/Simon (FC Nantes) ! (INFO Média Foot)

L’OGC Nice pourrait faire très fort lors de ce mercato estival en s’attaquant au solide duo du FC Nantes composer de Ludovic Blas et de Moses Simon.

Ce n’est pas un mais deux joueurs du FC Nantes que cible l’OGC Nice. Selon nos infos, les Aiglons sont actuellement à la chasse de deux talents nantais. Si l’intérêt pour Moses Simon a déjà été révélé, Média Foot est en mesure de confirmer que les Niçois accélèrent sur ce dossier. Et qu’il pourrait même se joindre à un deuxième, en la personne de Ludovic Blas. Les dirigeants niçois cibleraient en effet le duo gagnant du FC Nantes et seraient disposés à investir entre 20 et 25 millions d’euros pour s’offrir les deux hommes.

Moses #Simon, non convoqué par le #FCNantes pour le premier stage de l’été, et qui attend un possible (probable ?) départ à Nice. Cette saison, c’est 30 matchs de Ligue 1, 6 buts et 8 passes décisives. Un élément fort de la saison, qui faudra remplacer. #Mercato pic.twitter.com/etNO6pPo31 — Maxime Thomas (@mthomas44230) July 6, 2022

Un bon de sortie

Moses Simon et Ludovic Blas disposent d’un bon de sortie de la part du FC Nantes. Le club nantais a convenu qu’en cas de bonnes offres, les deux joueurs pourraient partir. Pour l’heure, les deux pépites nantaises sont très suivies mais Waldemar Kita n’a pas encore reçu de propositions à la hauteur de ses attentes. Si Nice dégaine, et que Nantes obtient un joli chèque, l’affaire peut vite se conclure.

Un gardien d’expérience pour Nice

L’autre chantier de l’OGC Nice, c’est le poste de gardien de but. Lucien Favre souhaite une recrue à ce poste et d’après nos sources, un profil a été retenu. L’identité de ce joueur n’a pas filtré mais il s’agit d’un portier d’expérience et non d’un pari sur l’avenir. Si le nom d’Ersin Destanoglu revient à nouveau sur le devant de la scène ces dernières heures, il y aurait un autre dossier en cours.