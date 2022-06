Neymar – le contrat du PSG automatiquement prolongé et cela ne plait pas a tout le monde! 😡

Nasser Al-Khelaifi lui-même avait semé le doute sur l’avenir de Neymar au Paris Saint-Germain. Il s’avère désormais que le contrat de la superstar sera bientôt automatiquement prolongé – et ce à long terme. Mais ce n’est pas le seul motif de révolte :

Neymar aurait également été proposé au FC Barcelone.

Une prolongation spectaculaire jusqu’en 2027

Dans le contrat conclu entre le Paris Saint-Germain et Neymar (30 ans), une option sera apparemment activée dans quelques jours. Selon les informations de L’Equipe, la collaboration, qui devait encore durer jusqu’en 2025, sera prolongée par anticipation le 1er juillet de deux ans, jusqu’en 2027.

Le public savait du moins que le contrat était encore valable jusqu’en 2025. Selon L’Equipe, le document de travail aurait déjà été prolongé il y a un an jusqu’en 2026. Neymar a signé en mai 2021 un contrat lucratif de quatre ans qui lui garantit un salaire de plus de 40 millions d’euros.

Le président Nasser Al-Khelaïfi a indirectement alimenté lui-même les rumeurs, même s’il n’a pas cité de noms, et a déclaré dans diverses interviews mardi, notamment avec « Le Parisien » Je m’attends à ce que tous les joueurs fassent beaucoup mieux que la saison dernière. Beaucoup plus !

L’objectif pour la prochaine saison est clair : travailler à 200 % chaque jour. Tout donner pour ce maillot, en tirer le maximum et après on verra le résultat.

Nous devons redevenir humbles. Nous devons changer pour éviter les blessures, les suspensions et les fautes qui changent la donne. Nous arrêtons de dire que nous voulons gagner ceci et cela et cela. Nous construisons. Il faut se discipliner, sûr et en dehors du terrain. Celui qui veut rester dans sa zone de confort, qui ne veut pas se battre, reste dehors.

L’entourage de Neymar a jugé les propos du président « très durs » et a rappelé que l’international brésilien était attaché au projet du PSG et n’avait pas l’intention de partir.

Si le PSG cherchait à vendre l’attaquant, il y aurait une pénurie d’offres compte tenu de son salaire élevé – Newcastle serait intéressé, mais Neymar lui-même est résolument contre l’adhésion à la Premier League.

Neymar est associé au retour du Barça

Pendant ce temps, en Espagne, on joue à nouveau avec les sentiments des fans du FC Barcelone. Des intermédiaires et le conseiller de Neymar, Pini Zahavi, auraient, selon El Chiringuito de Jugones, pris contact à plusieurs reprises avec le Barça pour que le joueur d’exception revienne dans son ancien club.

« Neymar verrait son retour au FC Barcelone avec bienveillance », peut-on lire dans ce programme tout à fait controversé. Il est question d’un transfert négociable à hauteur de 50 millions d’euros.

Mais Neymar ne deviendrait de toute façon un sujet de discussion que si le Barça n’obtenait pas Robert Lewandowski. De plus, El Chiringuito de Jugones précise qu’au Camp Nou, on n’envisage pas pour l’instant un retour de Neymar. La Juventus Turin a également été associée à un possible transfert.