Naples SSC – UC Sampdoria : pronostics, cotes et astuces

Les matches de Serie A se poursuivent avec la 21e journée de championnat et à 16h30 le Napoli et la Sampdoria entreront sur le terrain. Les Napolitains commencent par la faveur du pronostic Napoli – Sampdoria et dans cet article, vous trouverez tous les détails sur les derniers pronostics concernant l’événement.

Prédiction Naples – Sampdoria et cotes du match

Napoli – Prédiction Sampdoria 1 × 2: Napoli @ 1,48 – Goldbet

En Serie A, Napoli rencontre quelques difficultés lors des derniers matchs joués, notamment en raison des nombreux absents du terrain pour cause de covid, ou pour cause de blessure. Contre la Sampdoria, cependant, les Napolitains ont déjà remporté une nette victoire lors du dernier précédent direct et compte tenu également du match nul avec la Juventus lors de la 20e journée, il est probable que les Azzurri obtiendront à nouveau les trois points. Sur le même sujet : Manchester United – Burnley : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris. Une victoire de Naples est alors donnée à 1,48 sur Goldbet.

Pronostic – Les deux équipes marquent – But @ 1,68 – Lottomatica

Le Napoli de Spalletti peut actuellement compter sur l’une des défenses les plus solides de la ligue, mais au cours des derniers matchs joués, ils ont presque toujours encaissé au moins un but, y compris le match contre Spezia qui s’est terminé 0-1 en faveur des Ligures. Ceci pourrez vous intéresser : Empoli – Udinese : pronostics, cotes et astuces pour votre paris. Un résultat GG est actuellement donné à 1,68 sur Lottomatica Better.

Pronostic – Total de buts Naples – Plus de 1.5 @ 1.43 – Eurobet

Bien que Naples manque d’un joueur essentiel comme Osimhen en attaque, les Napolitains ont de très bonnes chances de marquer plus d’un but à la Sampdoria, surtout si l’on se souvient que la Sampdoria a encaissé deux buts de Cagliari lors du dernier match de championnat. Ceci pourrez vous intéresser : Marseille – Metz : Pronostic, programmations probables et conseils pour votre paris. La part d’un but de plus de 1,5 des Napolitains est de 1,43.

Les cotes Naples – Sampdoria pour parier

1 × 2 cotes sur le résultat

Les Napolitains débutent comme favoris à la fois pour le nombre de buts marqués au total et en raison de leur troisième place au classement. Voici les chances sur les résultats possibles de l’appel d’offres :

Total des cotes de la somme des buts

Voyons les cotes sur les paris Moins / Plus de 2,5 sur le nombre total de buts :

Cotes du résultat du match

Comme dernier conseil, nous avons signalé les probabilités des résultats exacts les plus probables :

Les cotes utilisées dans les conseils de paris ci-dessus peuvent changer avant le match.

Dernier résultat Naples – Sampdoria : une victoire bleue

Les Napolitains, alors qu’ils pouvaient encore compter sur un effectif complet, avaient obtenu une victoire écrasante 0-4 à domicile contre la Sampdoria fin septembre. Dans ce match, Osimhen s’est démarqué, avec un doublé, Fabian Ruiz, avec un but en première mi-temps, et Zielinski, avec un but en seconde. Bien qu’ayant tenté cinq tirs au but, la Sampdoria n’a jamais réussi à marquer à cette occasion.

Résultat Sampdoria – Naples : 0-4

Buteurs : Osimhen, Fabian Ruiz, Zielinski