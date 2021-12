Naples SSC – Empoli : pronostics, cotes et pronostics

Après la défaite contre l’Atalanta, Napoli tentera de remonter dans le classement à partir du match contre Empoli. Dans cette prédiction Naples – Empoli, vous pouvez trouver les conseils de pari les plus intéressants sur l’événement ainsi que les meilleures cotes pour parier.

Naples – Empoli pronostics et pronostics

Naples – Empoli Prédiction 1 × 2: Naples @ 1,33 – Goldbet

Après 16 matchs en tête du classement de la Serie A, l’Atalanta de Gasperini s’est occupé de battre Napoli et de leur faire perdre la première place du championnat. Maintenant, l’équipe de Spalletti, avec de nombreux absents pour cause de blessure, en premier lieu Osimhen, affronte Empoli pour tenter de gagner et rattraper l’Inter en deuxième position. A voir aussi : AC Milan – Liverpool : pronostic, cotes et astuces. Malgré la récente défaite, Napoli reste l’équipe avec la meilleure défense de Serie A, et pour cette raison, elle commence comme la favorite de notre prédiction. Une victoire napolitaine est cotée à 1,33 sur Goldbet.

Prédiction – Les deux scores – Oui @ 1,67 – Lottomatica

Malgré leur excellente défense, Napoli a presque toujours encaissé des buts lors de ses derniers matchs, à l’exception de celui contre la Lazio qui s’est terminé 4-0. De leur côté, Empoli, même s’il débute en outsider, a toujours réussi à marquer au moins un but lors des sept derniers matches. A voir aussi : Angers SCO – OGC Nice : prédiction et formations probables. Un résultat Goal est actuellement coté à 1,67 sur Lottomatica Better.

Pronostic – Buteur – Mertens @ 1.90 – Eurobet

Dries Mertens fait tout pour remplacer Osimhen, qui s’est blessé au visage lors du match contre l’Inter, et jusqu’à présent, il obtient de bons résultats en termes de buts marqués. Au cours des quatre derniers matches, Mertens a réussi à marquer cinq buts et lors du match contre Empoli, l’un de ses buts est coté à 1,90.

Lire aussi : Prédiction Dortmund vs Besiktas : formations probables et cotes Dortmund – Besiktas pronostic pour ce match de la sixième et dernière…

Les cotes Napoli – Empoli sur l’événement

Chances sur le résultat final

Napoli est donné comme le vainqueur le plus probable avec une cote de 1,33 mais voyons maintenant les cotes données par Goldbet à tous les résultats finaux possibles : Voir l’article : Turin – Empoli Football Club : pronostic, cotes et pronostics.

Cotes de résultat exactes

Une victoire napolitaine est le résultat le plus populaire, mais nous avons également décrit ici quelques résultats exacts probables pour le match Naples – Empoli :

Cotes de la somme du but final

Avant de continuer, nous avons collecté les cotes données par Lottomatica aux paris Moins / Plus de 2,5 relatives à la somme totale des buts à la fin du jeu :

Nous vous rappelons maintenant que les cotes utilisées dans ces pronostics de paris sont susceptibles d’être modifiées ou modifiées.

Voir l’article : Everton – Arsenal : Prédiction, cotes et formations probables Le dernier match de Premier League de la 15e journée mettra en…

Napoli – Résultat Empoli : une victoire napolitaine

La dernière rencontre entre Naples et Empoli remonte au premier huitième de finale aller de la Coupe d’Italie en janvier 2021. Les Napolitains qui, grâce aux buts de Di Lorenzo, Lozano et Petagna ont pris l’avantage malgré les deux buts inscrits de Bajrami.

Résultat Naples – Empoli : 3-2

Buteurs : Di Lorenzo, Lozano, Petagna, Bajrami (double)