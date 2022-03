Nantes – Marseille : Pronostic, compositions probables et cote

Nantes – Marseille s’affronteront mercredi 1er décembre à 21h00, dans un match valable pour la 16e journée de Ligue 1. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Nantes – Marseille.

Cotes et Astuces pour Prédiction Nantes – Marseille

Nantes – Marseille Prédiction 1X2 : Marseille @ 2.20 – Eurobet

16e journée de Ligue 1 qui opposera Nantes, qui jouera à domicile, à Marseille. Situation au classement très différente entre les 2 équipes, dans laquelle on retrouve Marseille à la 4e place avec un bon bilan de saison pour le moment, soit 7 victoires et 5 nuls, tandis que Nantes est à la 10e place avec 19 points, répartis en 5 victoires et 4 nuls, plus 6 défaites. Un match très intéressant surtout pour Marseille qui, après plusieurs nuls et défaites, renoue avec la victoire en battant Troyes 1-0 à domicile lors de la dernière journée de championnat. Voir l’article : Clermont Foot 63 – Nice OGC : Prédiction et formations probables. Victoire que Nantes n’a pas pu retrouver lors du dernier match disputé en championnat contre Lille, mais a fait match nul 1-1. Pour ce match, notre pronostic sera la victoire de Marseille, favorisée techniquement et mieux préparée, cotée gagnante à 2,20 pour le moment.

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Moins de 2,5 @ 1,90 – Lottomatica

Ce sera certainement un match acharné, pas un match simple pour Marseille qui, même favorisé sur le papier, aura sûrement du mal à trouver les 3 points. Lire aussi : Angers SCO – Monaco : Pronostic et formations probables. C’est pourquoi nous recommandons un but de Moins de 2,5 comme nombre de buts dans le match, donc 2 buts ou moins, coté à 1,90 !

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 2,10 – Goldbet

En plus de pronostiquer les Moins de 2,5, cote donc plus faible sur le nombre de buts, nous vous conseillons de parier aussi sur le No Goal, donc le but d’une seule équipe voire d’aucune, improbable mais toujours possible, avec une cote proposée par Goldbet date et 2.10 ! Une chance, selon nos experts en paris. Ceci pourrez vous intéresser : Lille (LOSC) – Nantes : Pronostic, compositions probables et conseils pour vos paris. couponst id = “185244 mode =” light “]

Les cotes du match Nantes – Marseille

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les probables formations de Nantes – Marseille

Les indisponibles pour ce match seront différentes pour Nantes et seulement 1 pour Marseille. Commençons par Nantes, qui n’aura pas des joueurs comme Traoré, Emond, De Sa, Corchia, Fabio, disqualifiés lors du dernier match de championnat, et Chirivella, disqualifié en raison du rouge reçu contre Lille. Pour Marseille, Ünder ne sera pas présent en raison d’une blessure au dos. Les formations probables pour ce match, ci-dessous :

Formation nantaise probable (4-3-3) : Lafont, Appiah, Girotto, Pallois, Merlin, Moutoussamy, Geubbels, Cyprien, Blas, Muani, Simon. Entraîneur : Antoine Kombouaré

Formation marseillaise probable (3-3-3-1) : Lopez, Gonzalez, Saliba, Peres, Rongier, Guendouzi, Gueye, Lirola, Payet, de la Fuente, Milik. Entraîneur : Jorge Sampaoli