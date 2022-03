Monaco (AS) – Lille (LOSC) : Pronostic et compositions probables

Monaco et Lille s’affronteront le vendredi 19 novembre à 21h00, dans un match valable pour la 14e journée de Ligue 1. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Monaco – Lille.

Cotes et Astuces pour la Prédiction Monaco – Lille

Prédiction Monaco – Lille 1X2 : Match nul à 3h30 – Eurobet

Avance vendredi en Ligue qui verra Monaco affronter Lille à domicile, vainqueur du précédent championnat 2020/2021, mais qui n’a pas débuté ce championnat de la meilleure des manières, étant actuellement à la 12e place du classement avec 2 points de moins que le adversaire à domicile. En parlant de cotes, ce dont nous traitons principalement dans cet article, parmi les pronostics classiques de 1, X ou 2, nous choisissons de recommander une égalité, un résultat qui selon nos experts semble être le plus probable, même s’il est risqué. pour certains. Sur le même sujet : Angers SCO – Monaco : Pronostic et formations probables. , mais qui avec une cote de 3,30 est très attractif et difficile de ne pas parier. Partagez dans ce cas offert par Eurobet.

Prédiction Plus/Moins de 2,5 : Moins de 2,5 @ 1,80 – Lottomatica

Ici, le choix entre la cote Moins ou Plus de 2,5 est plus difficile car il s’agit d’un défi direct même s’il s’agit toujours de la 14e journée, mais qui s’avérera certainement être un défi pour une place pour une coupe d’Europe en fin de championnat. Nous recommandons l’équipe Under car d’après les statistiques sur les buts marqués par les deux équipes, comme il y a peu de buts marqués sur ces 13 journées, cela semble être la meilleure cote donnée à 1,80.

Prédiction de but/pas de but : But @ 1,80 – Goldbet

Au lieu de cela, le Goal est l’étrange qui selon nos experts sera beaucoup plus probable que le No Goal, même si les différents bookmakers donnent une différence de cotes minimale, et c’est aussi facile à comprendre en suivant ces prédictions, ce qui est le plus approprié résultat pour ce match. Voir l’article : Rennes – Lyon (OL) : Pronostic, formations probables et conseils pour votre paris. , ou le 1-1. Pendant ce temps, la cote du goal est de 1,80.

Les cotes du match Monaco – Lille

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes : Lire aussi : Nantes – Marseille : Pronostic, compositions probables et cote.

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les probables formations de Monaco – Lille

Peu de joueurs sont blessés et indisponibles pour ce match. 3 sont absents pour Monaco, à savoir Majecki, Matazo et encore Fabregas qui devrait revenir fin novembre. Pour Lille à la place Botman et Onana disqualifiés compte tenu du carton rouge lors du match précédent. Les formations probables pour ce match, ci-dessous :

Formation probable de Monaco (3-5-2) : Nübel, Disami, Maripan, Badiashile, Aguilar, Fofana, Tchouaméni, Lucas, Henrique, Boadu, Volland. Entraîneur : Niko Kovac.

Formation probable de Lille (3-5-2) : Grbic, Celik, Fonte, Djalo, Reinildo, Ikoné, André, Sanches, Bamba, Yilmaz, David. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec