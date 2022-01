Milan ACM – AS Rome : pronostics, cotes et dernier résultat

Un grand match de la 20e journée de championnat est certainement celui de 18h30 jeudi 6 janvier entre le Milan de Pioli à la deuxième place et le Rome de Mourinho à la sixième place. Suivez notre pronostic Milan – Rome pour découvrir les meilleurs pronostics sur l’événement.

Pronostic Milan – Roma pour parier sur le match

Milan – Rome Prédiction 1 × 2: Milan @ 1,93 – Eurobet

Déjà vainqueur du dernier match direct en Serie A, le Milan de Pioli a commencé comme le favori selon notre prédiction. En fait, sur 19 matchs joués, il n’en a perdu que trois, soit moins que les 7 défaites de Roma, et avec 40 buts marqués, il possède la deuxième meilleure attaque de la ligue. Lire aussi : PSG – Nice OGC : Pronostic et compositions probables. Une victoire des Rossoneri est donnée à 1,93 sur Eurobet.

Prédiction – Les deux scores – Oui @ 1,55 – Lottomatica

Rome et Milan sont parmi les équipes les plus fortes de la ligue et ont toutes deux des départements offensifs valides. Voir l’article : Hellas Vérone – Atalanta : pronostics, cotes et astuces. Lors de trois des quatre derniers matches directs, la Roma et le Milan ont toujours réussi à marquer, et un résultat de but pour le prochain match est coté à 1,55 sur Lottomatica.

Pronostic – Milan marque en seconde période – Oui @ 1,47 – Goldbet

L’équipe de Pioli a réussi à marquer au moins un but en seconde période à la fois lors du dernier match avec la Roma et lors de deux des trois derniers matchs disputés en Serie A. A voir aussi : Reims (SR) – Monaco (AS) : Pronostic et formations probables. Un but possible de l’AC Milan après la reprise est coté à 1,47 sur le site Goldbet.

Cotes Milan – Rome sur le match

1 × 2 cotes

Milan est actuellement l’équipe la plus proche de l’Inter en tête du classement en termes de points, et c’est pourquoi une victoire pourrait réduire l’écart avec les neroazzurri d’Inzaghi. La Roma doit pour sa part gagner pour conserver voire dépasser sa sixième place. Voici les cotes sur les résultats finaux :

Cotes du premier buteur

Vous trouverez ci-dessous les cotes relatives à l’auteur éventuel du premier but du match de jeudi :

Nombre total de parts d’objectifs

Nous concluons nos pronostics par les cotes sur le nombre total de buts marqués à la fin du match :

Nous vous rappelons avant de poursuivre que ces tarifs sont sujets à d’éventuelles modifications.

Dernier résultat Milan – Rome : un succès Rossoneri

Lors du dernier match direct, disputé en octobre en Serie A, Milan a eu raison de la Roma grâce à des buts d’Ibrahimovic en première mi-temps et de Kessié en seconde sur penalty. Les Giallorossi, qui jouaient à domicile, ont tenté de réduire l’écart avec un but d’El Shaarawy, qui n’est toutefois intervenu que dans le dernier temps additionnel, alors que le temps était presque écoulé.

Résultat Rome – Milan : 1-2

Buteurs : Ibrahimovic, Kessié, El Shaarawy