Messi est au même niveau que Maradona” . Pochettino soutient la star du PSG pour faire taire les critiques la saison prochaine.

Lionel Messi est “au même niveau” que Diego Maradona, selon Mauricio Pochettino, qui a soutenu la superstar du Paris Saint-Germain pour faire taire ses critiques la saison prochaine.

Messi a consolidé son statut parmi les grands du football pendant ses 17 années passées au FC Barcelone, où il a remporté plusieurs Ligas et Ligues des champions tout en devenant le meilleur buteur du club.

Le petit attaquant a été contraint de partir à la fin de son contrat l’été dernier, dans le contexte de la crise financière bien connue des Blaugrana, et il a ensuite été recruté par le PSG sur un transfert gratuit, mais il n’a pas été en mesure de répondre à ses normes habituelles pour sa première année au Parc des Princes.

Messi au même niveau que Maradona ?

Messi a été éclipsé par Kylian Mbappé tout au long de la campagne 2021-22, car il a eu du mal à être régulier dans le dernier tiers du terrain. Certains fans du PSG ont même hué le septuple Ballon d’Or après la défaite en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

Alors que le titre de champion de Ligue 1 est déjà acquis, Messi a de nouveau fait chou blanc lors du match nul 3-3 à Strasbourg vendredi, mais Pochettino pense qu’il a été injustement jugé après une année mouvementée.

Le patron du PSG a également comparé le joueur de 34 ans à l’icône argentine défunte Maradona, qui a inspiré son pays à la gloire de la Coupe du monde en 1986.

“Nous ne parlons pas d’un joueur ordinaire, Messi est au même niveau que Diego Maradona”, a déclaré Pochettino à RMC Sport.

“Il est clair que son passage de Barcelone au Paris Saint-Germain a été un grand changement, dans lequel un processus d’adaptation a été nécessaire. Certaines circonstances ne lui ont pas permis de se sentir aussi à l’aise qu’à Barcelone, où il avait passé 20 ans. Où il avait été le porte-drapeau du club.

“Juger Messi de cette manière est injuste. Je n’ai aucun doute sur sa qualité… La saison prochaine sera une saison complètement différente pour lui.

“Cette année a été une année d’apprentissage, et pas seulement au niveau professionnel en venant à Paris, dans un nouveau championnat et avec de nouveaux coéquipiers, mais aussi au niveau de la famille. Il faut en tenir compte. C’est un grand bouleversement qui peut affecter un joueur”.

Une première année décevante pour Messi au PSG

Messi a manqué les premiers matchs de la saison 2021-22 alors qu’il cherchait à se remettre en forme après le triomphe de l’Argentine en Copa America 2021 et a mis du temps à trouver ses marques lorsqu’il a finalement été introduit dans l’équipe de Pochettino.

L’ancien capitaine du Barça a participé à un total de 31 matchs toutes compétitions confondues pour le PSG jusqu’à présent, mais n’a réussi à trouver le chemin des filets qu’à neuf reprises.

Messi a cependant prouvé qu’il était un maître créatif dans un rôle un peu plus profond, puisqu’il a réussi à fournir 13 passes décisives à ses coéquipiers, et il pourrait encore améliorer son score lors des trois derniers matchs de la saison contre Troyes, Montpellier et Metz.