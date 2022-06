Mercato : Une pépite de Ligue 1 pour remplacer Witsel ?

in

Le Borussia Dortmund, qui voit partir Axel Witsel libre de tout contrat, songe à une pépite du championnat de France. Un milieu de terrain qui évolue du côté de l’AS Monaco et qui pourrait cartonner dans les années à venir.

Le dossier Witsel semblait se boucler en faveur de l’OM. Libre de tout contrat, le Belge était proche de se diriger vers la Ligue 1, lui dont le contrat avec le Borussia Dortmund prend fin dans quelques jours. Jorge Sampaoli, la Ligue des Champions et l’ambiance du Vélodrome : l’OM avait toutes les cases cochées pour plaire à Witsel. Mais l’Atletico Madrid est passé par là… A priori, les Colchoneros vont doubler les Marseillais. Après Mohamed-Ali Cho, parti vers la Real Sociedad, c’est un deuxième coup dur pour l’OM. Pablo Longoria va devoir agir rapidement pour éviter de voir sa campagne de recrutement s’enliser. De son côté, le Borussia Dortmund avance pour la succession d’Axel Witsel. Heureux hasard, c’est en Ligue 1 que le club allemand a trouvé son bonheur. A l’OM ? Non, à Monaco !

Selon la RTBF, Witsel passera sa visite médicale aujourd’hui et signera son contrat demain. Il s’est entretenu avec Simeone et apparement le courant est directement bien passé entre eux. Hâte de voir ce que ça va donner ! — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) June 19, 2022

Fofana, la priorité

Selon nos infos, le Borussia Dortmund a des vues sur le milieu de terrain de l’AS Monaco, Youssouf Fofana. A 23 ans, cette pépite de Ligue 1 est déjà très suivie en Europe. En Premier League, on retrouve Tottenham. Mais la piste la plus chaude des derniers jours, c’est bien le Borussia Dortmund. Toutefois, Monaco n’est pas vendeur. Le club de la Principauté veut donner de l’ampleur à son joueur. Sauf si une offre de plus de 40 millions d’euros est transmise, l’ASM ne regardera pas le dossier.