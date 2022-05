Mercato : Pour Seko Fofana, l’OM est totalement hors-jeu !

Pour cet été, l’OM rêve de pouvoir mettre la main sur Seko Fofana, la pépite du RC Lens. Mais le prix réclamé par les Lensois met totalement hors-jeu des Marseillais qui vont devoir surveiller leur dépense.

Si Kylian Mbappé a incontestablement été le meilleur joueur de la saison 2021-2022, aux côtés de Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Benjamin Bourigeaud (Rennes) ou encore William Saliba (OM), difficile de ne pas évoquer les performances de Seko Fofana avec le RC Lens. A 27 ans, l’Ivoirien est en pleine possession de ses moyens et vit la meilleure période de sa carrière.

Puissant, inspiré et décisif, Fofana fait saliver de nombreux clubs européens.

A commencer par l’OM, qui aimerait pouvoir l’aligner dans son secteur offensif, aux côtés de Dimitri Payet. Amine Harit n’étant pas certain de rester, Pablo Longoria pense à Seko Fofana. Mais le dossier comporte un frein majeur : le prix.

Fofana, c’est très cher

📖 [Thread] ➜ Seko Fofana (Lens) Ses performances, son physique et son leadership sur le terrain font de Seko Fofana, l’une des valeurs sûres de la Ligue 1, au milieu de terrain.

Présentation. pic.twitter.com/tzoyVejKxy — Julinho (@julinhopchr) May 20, 2022

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, Seko Fofana a encore deux belles saisons à jouer dans le Nord. Mais au regard des convoitises dont il fait l’objet, il y a peu de chance qu’il ne soit en Sang et Or en septembre prochain… L’OM est une porte de sortie ? Oui et non. Oui, car le projet phocéen est parfaitement en adéquation avec ce qui peut séduire Fofana : une ambiance de feu et la Ligue des Champions à disputer. Non, car le prix de son transfert est hors de portée des finances marseillaises.

Pour Seko Fofana, le RC Lens ne regardera pas les offres en dessous de 20 à 25 millions d’euros. Déjà, à ce prix, l’OM est hors-jeu.

Les clubs anglais sont là

Avec un prix de départ élevé, le RC Lens est certain de faire un gros coup cet été. Car si les clubs français comme l’OM et l’OL sont là, il y a également les écuries de Premier League. Et c’est une toute autre histoire dans ces cas-là… Capable de mettre des sommes bien plus hautes que les pensionnaires de Ligue 1, les clubs anglais ont un avantage certain.

D’autant plus qu’il y a Newcastle, récemment racheté par un fond saoudien.

Après avoir lâché 50 millions d’euros sur Bruno Guimaraes (OL) l’hiver dernier – le Brésilien a cartonné en l’espace de quelques semaines et réalisé une fin de saison en or – les Magpies n’hésiteront pas à mettre 30 ou 40 millions d’euros sur Seko Fofana si nécessaire. Clairement, l’OM n’a pas les armes pour rivaliser. Frank McCourt a encore l’envie d’investir mais doit faire attention pour équilibrer les comptes du club. Avant d’acheter pour 20 à 30 millions d’euros, il faut s’assurer de bien vendre.

Duje Caleta-Car est le dossier de vente le plus probable pour l’OM. Là encore, ce sont les clubs anglais qui sont au portillon…