Mercato : Lens et Lille sur Anthony Rouault (TFC)

Auteur d’une très belle saison avec le Toulouse Football Club, de retour en Ligue 1, Anthony Rouault attire les convoitises. Le RC Lens et le LOSC sont positionnés sur lui pour le mercato estival.

Anthony Rouault - Toulouse FC | 2021

Mission accomplie pour le TFC et Anthony Rouault. Le club violet est de retour en Ligue 1 après une saison rondement menée. A 21 ans, le défenseur a lui aussi réussi son exercice 2021-2022 avec des très bonnes prestations. Suffisant pour se voir courtiser à l’approche de l’été. Selon nos infos, deux clubs du Nord de la France apprécient son profil : le RC Lens et le LOSC. Aucun de ces clubs n’a fait d’offre mais Rouault est sur leurs tablettes.

Récemment interrogé sur son avenir dans les colonnes de Sud-Ouest, Anthony Rouault avait évoqué son envie de rester à Toulouse : « J’aime beaucoup le TFC, c’est mon club de cœur. Donc, bien sûr, j’aimerais découvrir la Ligue 1 sous ce maillot. Ça me tient à cœur. Mais on ne va pas se mentir, tout dépendra des opportunités qui se présenteront à moi et de ce que me proposera aussi Toulouse cet été. Des fois, il y a des opportunités qu’on ne peut pas rater. Mais pour l’instant, je suis sous contrat avec le TFC ». Lens ou Lille sont des opportunités qu’on ne peut pas rater ? Difficile de dire non, en effet…