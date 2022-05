Mercato : Cristiano Ronaldo au PSG, ça se précise !

Dans la perspective d’un départ de Kylian Mbappé, le PSG envisagerait de faire venir Cristiano Ronaldo. Une opération totalement dingue qui fait déjà saliver tous les amoureux du club.

Le PSG va très bientôt connaître le verdict pour Kylian Mbappé. Le Français, dont le contrat prend fin à la fin du mois de juin, va prendre sa décision et la rendre publique. Soit il accepte la proposition du PSG pour rester une à deux saisons de plus.

Soit il choisit de partir et de rejoindre le Real Madrid. À quelques jours de la fin de la saison 2021-2022, tout le monde retient son souffle. Et Paris se prépare à toutes les éventualités…

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJulien5Muller%2Fstatus%2F1522101797082570752&widget=Tweet

Un très gros coup pour oublier Mbappé

Si la priorité absolue du PSG, c’est de garder Kylian Mbappé, Doha sait qu’il sera difficile de réaliser ce miracle. Le champion du monde a soif de victoires en Ligue des Champions et il voit bien que le blocage parisien est énorme. Les dirigeants qataris envisagent donc une alternative XXL pour faire oublier Kylian Mbappé.

Ce joueur s’appelle… Cristiano Ronaldo !

Le Portugais est sur le départ de Manchester United, qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Le mercato estival pourrait donc lui offrir la possibilité de rebondir à nouveau. Et Paris est aujourd’hui une option plus que sérieuse…

Messi / CR7 enfin réunis, de la folie !

Perdre Mbappé sera un manque énorme.

Mais Paris espère pouvoir le compenser avec la venue d’un Cristiano Ronaldo certes vieillissant, mais qui reste l’un des meilleurs joueurs du monde. Une star à la mentalité de vainqueur, ce qui manque au PSG. Paris pourrait également réaliser le rêve de tous les amoureux du ballon rond : réunir un duo de légendes, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le PSG est le seul club à pouvoir réaliser cet incroyable défi. Et même à 34 et 37 ans, l’Argentin et le Portugais restent des footballeurs hors du commun.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FArobaseGiovanny%2Fstatus%2F1521482148330582020&widget=Tweet

Pour l’heure, la venue de Cristiano Ronaldo n’est pas avancée.

Paris concentre toute son énergie à garder Kylian Mbappé. Mais dès que le Français aura pris sa décision, s’il choisit de partir, Cristiano Ronaldo deviendra l’objectif n°1. Pour cela, Paris peut compter sur son excellente relation avec Jorge Mendes, l’agent du joueur.

Entre un dernier défi en Europe pour écrire un peu plus son histoire et gagner en France après le Portugal, l’Angleterre, l’Espagne et l’Italie, et filer en Major League Soccer pour une tournée d’adieu aux États-Unis, Paris peut avoir bon espoir de le convaincre.