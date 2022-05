Mercato : Coup de théâtre pour le prochain entraîneur du PSG !

Pour succéder à Mauricio Pochettino, le PSG a plusieurs pistes. Si le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance, il semble qu’un profil très inattendu soit en train de faire la différence. Un dossier surprenant !

Après le feuilleton Mbappé, le PSG pourrait préparer une nouvelle bombe. Elle concerne le poste d’entraîneur… En effet, Paris veut tout changer. Pour convaincre Mbappé de rester, les Qataris ont dû s’engager sur des changements en profondeur. Et le plan de Doha se met en place. Leonardo a été remercié. Plusieurs dirigeants, dans différents secteurs (marketing, communication), sont en instance de départ. Et le prochain chantier concerne celui de l’entraîneur. Mauricio Pochettino, au sortir d’une saison plus que terne, va être éconduit. Et pour lui succéder, Paris pourrait sortir une petite bombe…

Réduire le choix de #Mbappé à l’argent uniquement, c’est une erreur. Il veut être unique, écrire sa légende. Aller au Real pour gagner la C1, c’est du réchauffé, Zidane, CR7 et d’autres l’ont fait. Gagner avec le #PSG, personne ne l’a fait. Vu son égo, son ambition, ça joue aussi — Giovanni Castaldi (@Gio_Castaldi) May 21, 2022

Zidane ne viendra pas

Une bombe nommée Zinedine Zidane ? Les supporters du PSG en rêvent, autant que les dirigeants qataris. Mais visiblement, ça ne se fera pas. Plusieurs médias français confirment que Paris a essayé mais que le dossier n’ira pas au bout. La piste Zidane s’éteint à petits feux. Et une autre prend le relai. Un nom peu connu du grand public et qui va faire grand bruit.

Le PSG pourrait en effet choisir un coach portugais, seulement âgé de 37 ans.

Amorim en tête de liste

Aucun contact entre le #PSG et l’entourage d’Amorim, qui veut rester au Sporting https://t.co/BXJ6AAteF4 — CulturePSG (@CulturePSG) May 24, 2022

Selon Le Parisien, Bruno Amorim est aujourd’hui la piste la plus chaude du PSG. En confiant les clés du recrutement à Luis Campos, les chances de voir un technicien portugais à la tête de l’équipe première sont grandes. Aux commandes du Sporting Lisbonne, Amorim n’est pas encore célèbre. Mais il fait partie des coachs à fort potentiel.

Un technicien qui aime le jeu et qui pourrait devenir le chef d’orchestre de Messi, Mbappé, Neymar et des potentielles recrues de l’été.

Un choix audacieux de la part de Doha qui a toujours cherché à mettre un nom sur son banc. Ce serait un vrai pari. Mais la qualité du jeu proposé cette saison était telle que Paris ne peut se contenter du résultat. Et Kylian Mbappé semble avoir réclamé un profil pour gagner la Ligue des Champions tout en proposant du contenu…