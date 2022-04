Mercato Bayern Munich , Le FC Bayern ferme la porte.

in

Robert Lewandowski veut un peu de changement mais pourrait rester au FC Bayern Munich cet été. En effet, le club allemand refuse de laisser partir l’attaquant polonais, même s’il le perdrait en juin 2023 sans contrepartie financière.

Le FC Bayern ferme la porte.

Les responsables de Munich et Pini Zahavi, le célèbre représentant du meilleur buteur européen, ont échangé leurs points de vue lors d’une réunion jeudi. Selon Bild, cela a duré deux heures et demie. Quel a été le résultat ? Les postes sont restés inchangés.

Bien que Lewandowski, qui avait initialement exigé une prolongation de deux ans avec le même salaire, ne voit pas d’un mauvais œil l’intérêt du FC Barcelone et est prêt à le coincer, ses patrons lui ont fermé la porte.

Comme cela a été rapporté ces dernières semaines, la direction du FC Bayern ne voit pas l’intérêt de laisser partir le meilleur buteur du monde, qui évolue à un niveau exceptionnel depuis huit saisons (48 buts lors de la saison 2021-2022). Bien que l’on parle d’un transfert de 40 millions d’euros pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund, les champions historiques pensent qu’il serait préférable de miser sur Lewandowski pour une saison de plus et de le laisser partir en juin 2023.

Les positions peuvent encore bouger

Bien sûr, les positions peuvent encore évoluer dans les semaines et les mois à venir. Avec l’ouverture de la fenêtre de transfert estivale, le Bayern n’hésitera pas à se mettre à la recherche d’un éventuel successeur (Håland, Haller, Jovic,…). D’un autre côté, il semble désormais plus compliqué d’envisager une prolongation du partenariat entre Lewandowski et le Bayern. Le club a trouvé une solution à ce problème”, a-t-il déclaré.

Le Bayern ne s’ouvrira à la vente de Robert Lewandowski que si le club allemand reçu un gros montant qui lui convient. Le rôle du joueur dans la mise sous pression du club sera essentiel. (Source 📰 / @Benayadachraf) — Bayern Munich France – RORO89 🇫🇷 (@Roro89F) April 29, 2022

Bayern : Lewandowski, les exigences du Barça

Bien que le FC Bayern München ait récemment fermé la porte à un transfert de l’attaquant Robert Lewandowski (33 ans, 31 apparitions et 33 buts en Bundesliga cette saison) cet été, le FC Barcelone est toujours intéressé par l’international polonais. Selon les informations du journaliste Gerard Romero, les Blaugrana ont assuré à l’agent de l’avant-centre, Pini Zahavi, qu’ils étaient prêts à faire une offre comprise entre 30 et 35 millions d’euros avec un contrat de deux ans plus une année d’option pour le natif de Varsovie.

Cependant, pour faciliter les négociations avec les champions allemands, l’actuel vice-champion de Liga a également demandé à Zahavi d’adopter un ton plus ferme dans les discussions avec la direction du Bayern. L’objectif ?

Pour que Lewandowski fasse pression sur sa direction pour demander une sortie.

Bayern : pas d’issue pour Hernandez

Comme récemment annoncé, le FC Barcelone a recruté le défenseur polyvalent Lucas Hernandez (26 ans, 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison) en provenance du Bayern Munich.

Comme le rapporte Sport1, le club allemand a retiré de son programme l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2024. Le club allemand est convaincu que le Français est un élément important de l’équipe et qu’il sera indispensable après le transfert déjà confirmé de Niklas Süle au Borussia Dortmund. Le dossier a été classé immédiatement.

