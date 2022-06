McCourt, Longoria et Sampaoli dépités, l’OM perd un bras de fer en coulisses…

L’OM voulait absolument conserver William Saliba la saison prochaine. Le club était prêt à faire des efforts financiers importants pour y parvenir mais face à Arsenal, inflexible, ce rêve a été brisé. Le Français ne continuera pas à Marseille…

Après avoir dépensé un gros chèque pour Gerson à l’été 2021, l’OM avait identifié son gros investissement du mercato à venir. Une recrue un peu spéciale, puisqu’elle évolue déjà au club… Prêté par Arsenal, William Saliba a en effet fait l’unanimité durant toute la saison. Un défenseur de talent qui a illuminé chaque rencontre de l’OM par sa sérénité, sa propreté et son autorité. Pas étonnant de le voir pousser les portes de l’équipe de France, sa progression le méritait plus que n’importe quel autre joueur de Ligue 1 à son poste cette année. Mais pour Saliba, la tâche s’annonçait rude. Face à l’OM, un club d’Arsenal déterminé.

Et un Mikel Arteta très attentif aux prestations de son joueur ces derniers mois…

Arsenal ne lâche pas, Saliba ne restera pas

William Saliba : « C’est comme si j’étais resté au moins 2-3 ans, c’est vraiment spécial. Même si je ne reviens pas à Marseille, je n’oublierai jamais. Grâce à l’OM, j’ai passé un grand cap dans ma carrière et c’est eux qui m’ont boosté ». (@telefoot_TF1) pic.twitter.com/luo5vDKJRE — BeFoot (@_BeFoot) June 5, 2022

A peine la saison terminée, Mikel Arteta avait donné le ton du dossier Saliba : « Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. S’il était resté cette année avec nous, avec un match de Premier League par semaine, avec Ben White et Gabriel, il n’aurait pas eu la moitié du temps de jeu qu’il a eu avec Marseille, c’est certain. Pour sa croissance et ce qu’il peut faire la saison prochaine, ça n’aurait pas été bon. William n’était pas avec nous car il n’aurait pas eu le temps de jeu nécessaire pour gagner en expérience. C’est tout, il n’y a rien d’autre ». Quelques phrases limpides de la part du coach d’Arsenal, qui laissaient présager la difficulté du dossier. Et malgré la volonté du joueur de poursuivre à l’OM, comme il l’a déclaré à plusieurs reprises, les dirigeants marseillais n’ont rien pu faire. Déterminé à conserver Saliba pour lui donner enfin sa chance (recruté en 2020, le Français n’a pas porté une seule fois le maillot des Gunners !),

Arsenal repousse toutes les avances. Saliba reste cet été et jouera à Londres la saison prochaine.

Saliba renonce au bras de fer

S’il a un temps espéré voir son rêve de rester à l’OM se réaliser, William Saliba a vite compris que ça ne serait pas possible. Pourtant, Frank McCourt, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli étaient déterminés. Quitte à mettre le paquet pour son transfert. Mais ce n’était visiblement pas une question d’argent. A 20 ou 30 millions d’euros, Arsenal n’écoute pas. Mikel Arteta veut s’appuyer sur Saliba, fin de l’histoire. Après quelques déclarations pour exprimer son envie de rester, William Saliba n’a pas poursuivi sa campagne de communication. Pas de bras de fer, il se range derrière la volonté de son club. Sa récente interview à Téléfoot enterre définitivement le dossier : « C’est comme si j’étais resté au moins 2-3 ans, c’est vraiment spécial. Même si je ne reviens pas à Marseille, je n’oublierai jamais. Grâce à l’OM, j’ai passé un grand cap dans ma carrière et c’est eux qui m’ont boosté (…) J’appartiens à Arsenal, j’ai encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J’ai fait 0 match à Arsenal, j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et pour ce grand club. Ça ne dépend pas que de moi. Partir comme ça, ce serait dommage ».

🔴 OFFICIEL ! William Saliba annonce qu’il quitte l’OM et qu’il retournera à Arsenal au début de la saison prochaine ! (@telefoot_TF1) pic.twitter.com/zOSgHdkY67 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 5, 2022

Son agent a une solution à proposer…

Pour l’OM, il va falloir digérer à présent. Et pas sûr que Jorge Sampaoli prenne vraiment bien la nouvelle… L’Argentin voulait plus que tout construire autour de son petit protégé. Mais l’agent de William Saliba semble avoir une idée en tête. Une solution toute trouvée qui pourrait plaire à l’OM. Dans son portefeuille, il gère également les intérêts d’Isaak Touré, la pépite du Havre.

Une promesse d’avenir qui pourrait tout à fait éclore à l’OM, comme Saliba. Une manière de se consoler.