Mbappé, Tchouaméni, Dembele, Pogba… A quoi va ressembler le PSG 2022-2023 ?

Après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG envisage de nouvelles arrivées en plus de nombreux départs. Le visage de l’effectif parisien devrait profondément changer. Voici à quoi ça devrait pouvoir ressembler d’ici quelques semaines.

Gardien de but : Une tête va tomber

En 2021-2022, le PSG a tenté un coup. Un gros coup… Mettre en concurrence le meilleur gardien de l’Euro 2021 avec l’homme qui a remporté trois Ligues des Champions avec le Real Madrid et qui a enfin sécurisé le poste du PSG, longtemps en quête d’un taulier. Le résultat a été plus que mitigé. Incapable d’enchaîner les matchs et de sortir de véritable performance digne de leur talent, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas n’ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu. Une concurrence qui n’a ni servi les deux portiers, ni le PSG. Joueurs, dirigeants et supporters tirent tous le même enseignement de la saison écoulée : stop, on arrête le duel Donnarumma / Navas. Paris va donc devoir faire un choix. Et sans trop de surprise, c’est vers l’avenir et Gianluigi Donnarumma (23 ans) que le PSG se tourne. Les portes sont ouvertes pour Keylor Navas, 35 ans. Reste à savoir où rebondira le Costaricien.

Et qui Paris installera comme doublure sur le banc pour sécuriser le poste.

Un nouveau défenseur

Le secteur défensif ne devrait pas trop bouger à Paris. Avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi, le PSG a enfin trouver les deux cracks qui lui manquaient sur les côtés. Dans l’axe, Marquinhos et Kimpembe sont solides. Et si Sergio Ramos se remet en forme, il sera difficile de trouver meilleure charnière en Europe… Mais Paris souhaite sécuriser sa défense avec la venue d’un quatrième central. Exit Thilo Kehrer et Abdou Diallo, priés de quitter le club cet été, Luis Campos a pour mission de finaliser une recrue d’expérience. Le nom de Kalidou Koulibaly (Naples) circule avec insistance, d’autant que le dossier ne coûtera pas très cher (30 à 40 millions d’euros).

Tchouaméni, le très gros coup

Au milieu du terrain, la priorité des priorités porte le nom d’Aurélien Tchouaméni.

Et le dossier se joue en ce moment même ! Le milieu de terrain de l’AS Monaco est au cœur d’un match à trois clubs. Les deux derniers finalistes de la Ligue des Champions, Liverpool et le Real Madrid. Et bien évidemment, le PSG. A la demande de Kylian Mbappé, Tchouaméni est une cible estivale et Luis Campos, qui connaît bien le joueur, est un atout supplémentaire pour le faire venir à Paris. Un dossier à 80 millions d’euros qui pourrait bien être le gros coup de l’été ! Associé à Marco Verratti, le Français aura fière allure dans un milieu qui aura mission de servir Mbappé, Messi et les autres recrues parisiennes…

🚨🎖| Tchouameni veut aller au Real Madrid. Liverpool, a abandonnée la course, et le PSG, qui essaie toujours, le savent. @MarioCortegana Auteur: @kajikkajik99 — RealBelgique (@RBelgique) May 31, 2022

Pogba/Dembele, libres comme l’air

Offensivement, il va se passer des choses à Paris. Une petite révolution s’organise, dans les deux sens. Celui des départs, tout d’abord. Et le premier visé n’est autre que Mauro Icardi, translucide depuis deux saisons. Un retour en Italie est à l’étude, reste à savoir quelle écurie prendra le risque de le relancer. Pas simple tant l’Argentin n’est que l’ombre de ce qu’il a pu être. Mais il y a une autre victime potentielle… Neymar ! Paris cherche des solutions pour pouvoir se débarrasser du Brésilien. Son rendement, son âge (30 ans) et son salaire sont autant d’arguments pour pouvoir lui ouvrir la porte. D’autant plus que du sang-neuf est à portée de mains. A commencer par Paul Pogba. Dans son rôle d’organisateur de jeu, capable de prêter mains fortes à la récupération, le Français est unique dans son registre. Une touche technique qui fait saliver Paris, d’autant plus qu’il est… libre ! Libre de tout comme, comme son compère Ousmane Dembele, en fin de contrat avec le FC Barcelone. Un deuxième renfort à moindre frais qui permettrait à Paris d’investir sur une petite bombe offensive, capable de faire exploser les défenses. Un Dembele en pleine forme, c’est l’assurance de passe décisive aux petits oignons pour Lionel Messi et Kylian Mbappé.

🚨🇫🇷 Paul Pogba will not play for PSG – he isn’t in Luis Campos’ plan. @lequipe #MUFC 🛑 — UtdCentre (@CenterManutd) May 31, 2022

En résumé, voici l’équipe type qui pourrait être alignée la saison prochaine :

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Nuno Mendes – Verratti, Tchouaméni, Pogba – Mbappé, Messi, Dembele.

Vous validez ?