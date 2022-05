Mbappé PSG : Doha ouvre son coffre-fort pour de la dernière offre !

Le PSG a totalement sorti le grand jeu pour Kylian Mbappé. Les dirigeants qataris lui ont transmis une proposition qui pourrait faire trembler le Real Madrid. En voici les différents contours…

C’était l’ultime rendez-vous. La dernière opportunité pour le PSG de convaincre Kylian Mbappé de rester. Et pour être certain de ne pas manquer cette occasion en or, Doha a vu les choses en grand. Tout l’Etat-Major qatari a été sollicité pour construire la plus belle des offres au nouveau prince du Parc. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Paris n’a pas fait dans la dentelle… Jamais un club n’a proposé autant à un joueur pour le convaincre de rester. Jamais. Pour beaucoup, c’est même trop. L’institution au-dessus de n’importe quel jouer. Mais Paris veut garder Kylian Mbappé, coute que coute.

🚨🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 est désormais proche de PROLONGER son contrat au PSG, annonce @DiMarzio ! — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 20, 2022

Les clés du club !

Pour convaincre Kylian Mbappé de rester à Paris, en prolongeant son contrat, Doha a été clair : le club est à toi.

Les Qataris proposent en effet au Français d’avoir les commandes sur le recrutement. Pour le mercato, le PSG se tournera systématiquement vers son prodige pour avoir son aval. Un peu comme Lionel Messi lorsqu’il était à Barcelone. Pas une recrue ne peut être ficelée sans le feu vert du patron. Sauf qu’à Paris, le patron à 23 ans, pas 30… Leonardo pourrait donc avoir un adjoint dans les semaines et mois à venir ! Mais ce n’est pas tout. En plus d’avoir un droit de regard sur la composition du nouvel effectif, Kylian Mbappé aura son mot à dire pour le choix du nouveau coach.

Mauricio Pochettino a de grandes chances d’être débarqué et pour son successeur, le golden boy français pourra mettre son grain de sel…

🚨Info : Si le Real a obtenu un accord avec Mbappé 🇫🇷,le PSG était toujours en négo avec le joueur pour se mettre aussi d’accord sur les contours d’un contrat • C’est désormais chose faite • Le joueur a fait son choix et la communiquera d’ici dimanchehttps://t.co/NtiTzyPAvu — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 20, 2022

Droit d’image à 100% ?

Si Kylian Mbappé s’est vu proposer les clés du sportif, il a aussi obtenu des garanties financières incroyables. Outre un salaire record de 50 millions d’euros nets, et une prime à la signature qui dépassera les 150 millions d’euros, il va récupérer l’intégralité des droits d’image dont il fait l’objet. Et la possibilité de choisir la moindre de ses opérations commerciales.

Un statut de demi-dieu dans un club qui lui a clairement ouvert les portes de son coffre-fort. C’est à ce prix que Doha espère retenir un Kylian Mbappé qui doit rendre public sa décision dans les jours à venir. Et peut-être même contre Metz, ce week-end, lors de la dernière journée de Ligue 1.