Mbappé passe commande pour 2 joueurs, voici les noms de ceux qui pourraient très rapidement signer au PSG…

Nouveau patron du PSG, Kylian Mbappé s’implique plus que jamais dans le projet du club. En témoigne, deux dossiers chauds du mercato qui pourraient rapidement être bouclés, à la demande et grâce au champion du monde.

Pour rester à Paris, Kylian Mbappé a demandé un nouveau PSG. Et les dirigeants qataris tiennent désormais les promesses faites au Français. Nouvelle organisation, nouveau staff, nouvel effectif. L’été qui arrive va être celui de la révolution. Et Mbappé entend bien « imposer » sa patte dans ce nouveau projet qui est, en partie, le sien. En commençant par la venue de renforts pour l’équipe. En défense, au milieu et même en attaque, Paris a des besoins. Et ça commence par l’axe central d’une défense qui manque encore de sérénité. Voilà pourquoi Kylian Mbappé veut la venue d’un certain… Milan Skriniar !

Mbappé a appelé Skriniar

Kylian Mbappé aime le PSG ❤️ pic.twitter.com/GWcVXxw15T — Media Parisien (@MediaParisien) June 11, 2022

Comme Média Foot l’a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé s’est personnellement impliqué dans le mercato du PSG et notamment sur le dossier Skriniar. Le champion du monde a tout simplement échangé par téléphone avec le défenseur slovaque. Objectif : le convaincre de venir signer à Paris, qui, de son côté, a transmis une première offre à l’Inter Milan. Un montant qui serait de 50 millions d’euros. Jolie somme pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat…

Mais l’Inter Milan veut plus : 60 millions d’euros. Les négociations se poursuivent mais Kylian Mbappé semble avoir fait effet.

Milan Skriniar est motivé par le projet parisien. Il se sent désiré et pense pouvoir prendre une place aux côtés de Marquinhos, Kimpembe ou Sergio Ramos.

Clauss et Mukiele ciblés

Toujours en défense, le PSG souhaite blinder son côté droit. Achraf Hakimi est intouchable, tant par ses performances que par sa proximité avec Kylian Mbappé. Mais pour l’heure, Paris n’a pas de doublure digne de ce nom. Colin Dagba, trop juste, est annoncé partant. Le Racing Club de Strasbourg pourrait d’ailleurs le récupérer contre un petit chèque de quelques millions d’euros. Dans le viseur du PSG, il y a deux noms. Dont un soufflé par un certain… Kylian Mbappé. Il s’agit du nouvel international français, Jonathan Clauss.

En pleine bourre avec le RC Lens, il semble avoir séduit Mbappé également. Sa fiabilité et son état d’esprit plaident en sa faveur. Mais Paris pourrait également tenter Nordi Mukiele, pépite de Leipzig, qui semble avoir fait le tour en Bundesliga. En priorité pour le poste, Paris est plutôt sur Clauss. Mais tout dépendra de l’enveloppe mercato et des départs que pourront boucler Luis Campos et Antero Henrique.

La liste est longue… De Colin Dagba à Mauro Icardi, en passant par Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou encore Julian Draxler, le ménage est nécessaire. Des rentrées d’argent qui permettront de pouvoir se positionner plus facilement sur les recrues de l’été, même si Doha n’a pas vraiment de souci financier en général…