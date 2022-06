Mbappé, Messi, Zidane… Le rêve du PSG en train de devenir une incroyable réalité !

Comme aucun autre club au monde, le PSG est en train de préparer un nouveau projet dantesque. Kylian Mbappé est la première pierre de ce nouvel édifice. Et la suivante pourrait s’appeler Zinedine Zidane…

En très mauvaise posture dans le dossier Mbappé, le PSG semblait avoir course perdue au printemps.

Déterminé à rejoindre le Real Madrid, le Français ne s’imaginait pas poursuivre son aventure parisienne. Mais au prix d’un incroyable retournement de situation, la magie de Doha a opéré. Les dirigeants qataris ont trouvé les bons mots, les bons arguments pour convaincre le phénomène français de rester pour incarner leur projet et défendre les couleurs tricolores dans cette quête de Ligue des Champions. Réussir là où Paris échoue depuis 10 ans, être le premier à offrir ce titre suprême à un club qui ne l’a jamais gagné. Et porter les couleurs de la France dans la perspective des Jeux Olympiques 2024.

Un cocktail qui a fait mouche auprès de Kylian Mbappé. Mais le PSG pourrait réaliser un second exploit.

Après Mbappé, Zidane ?

En effet, en coulisses, un dossier prend petit à petit de l’ampleur. Il mène à l’incomparable, l’inégalable, l’unique Zinédine Zidane. L’entraîneur français est la priorité du PSG pour le poste d’entraîneur, que Mauricio Pochettino va prochainement quitter. Et si le dossier ne semblait pas vraiment bien engagé ces derniers temps, la magie de Doha pourrait de nouveau passer par là… Il se murmure de plus en plus que Zizou pourrait accepter le défi. Revenir en France et s’asseoir sur le banc parisien. Et comme Kylian Mbappé, écrire l’histoire du PSG et du football français. Si Paris parvient à boucler cet extraordinaire doublé, ce sera sûrement le plus beau coup de toute l’histoire du club. Et du football mondial. Plus fort, encore, que la double signature de Mbappé et Neymar en 2014, pour 400 millions d’euros.

Zidane ne viendra pas sans recrue

Après avoir réussi à aligner le trio Messi, Neymar, Mbappé, le PSG pourrait donc associer un quatrième fantastique à son armada en la personne de Zidane. Mais cette possible bonne nouvelle ne restera pas orpheline. En effet, on le sait, Zizou ne se lance jamais dans un projet sans avoir toutes les cartes en main. Au moment de revenir au Real Madrid, le Français avait imposé ses conditions à son président, Florentino Pérez. Il voulait les pleins pouvoirs et notamment sur le recrutement. Si Paris le fait venir, c’est aux mêmes conditions. Donc avec des joueurs de son choix pour la saison prochaine. Il faudra ainsi s’attendre à voir débarquer de nouvelles têtes, validées par Zidane.

Immédiatement, les noms de Paul Pogba, N’Golo Kanté ou encore Cristiano Ronaldo résonnent…

En pensant aux Bleus

Il y a un autre paramètre que le PSG à prendre en compte.

C’est celui de l’équipe de France. C’est le rêve de Zidane. Et Didier Deschamps pourrait lui laisser la main après le mondial au Qatar. Impossible puisqu’il sera possiblement à la tête du PSG ? Non, pas impossible. Doha pourrait en effet accepter une condition supplémentaire à la venue de Zizou. Endosser la casquette de sélectionneur des Bleus, en plus d’entraîner le PSG. Du jamais vu… Mais pour Zidane, Paris est prêt à tout. Et pour préparer cet avenir en Bleu, quoi de mieux que d’avoir les joueurs français sous la main, au quotidien ? Kimpembe et Mbappé sont déjà là. Avec Pogba et Kanté, Paris aura la colonne vertébrale de l’équipe de France.

Du pain béni pour Zidane, l’entraîneur – sélectionneur…