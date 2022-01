Mbappé cherche à suivre le chemin de Ronaldo au Real Madrid

Mis à part l’argent, parmi les arguments du PSG pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester, au lieu d’aller au Real Madrid gratuitement l’été prochain, se trouve les références plus solides du club en Ligue des champions.

Le club se présente comme un concurrent plus fort pour la Ligue des champions que Madrid. Et c’est vrai que ces dernières années le PSG a fait mieux que Madrid en Europe. En 2019-20, ils ont atteint la finale, où ils ont perdu contre le Bayern, et en 2020-21, ils étaient demi-finalistes. Madrid a également atteint la demi-finale l’année dernière, mais la saison précédente a chuté en huitièmes de finale, comme ils l’avaient fait un an auparavant.

Le PSG a raison si l’on considère que, compte tenu du monde du football actuel, le club est considéré comme une meilleure option pour disputer la Ligue des champions. Avec City et le Bayern, le PSG est l’un des favoris des bookmakers pour remporter le titre ; tandis que Madrid apparaît 7e sur la liste, même en désaccord avec la Juventus, un club qui ne vit pas non plus ses meilleurs jours.

« Kylian veut être au centre d’un projet sportif »

Mais il semble que cette situation actuelle n’influencera pas beaucoup la décision de Mbappé, comme l’a révélé sa mère, Fayza Lamari, dans son interview au Parisien. Ceci pourrez vous intéresser : Merci, PSG : Kylian Mbappe ne veut plus rejoindre le Real Madrid ?.

« Il y a quatre ans, Madrid était plus attractif que le PSG et nous avons choisi le PSG. Cet été, Kylian a choisi Madrid parce qu’il voulait réaliser son rêve. Maintenant, si Kylian rejoint Madrid, plus trois ou quatre autres joueurs au cours des quatre prochaines années, l’équipe ne sera plus la même. Kylian veut être au centre d’un projet sportif. Il a besoin de défis constants.

Mbappé s’inspire aussi de l’exemple de Cristiano Ronaldo, sa grande idole du football. Rappelons que Cristiano est venu au Real Madrid depuis Manchester United en 2009, prenant une décision ancrée dans l’histoire (Los Blancos avait alors neuf Coupes d’Europe ; United, seulement trois) plutôt que ce qui se passait à l’époque. Le Real Madrid était tombé au stade des huitièmes de finale pendant cinq saisons consécutives, tandis que United avait été demi-finaliste en 2006-07, champion en 2007-08 et finaliste en 2008-09.

Cristiano Ronaldo a remporté quatre titres de Ligue des champions au cours de ses neuf années avec le Real Madrid.

Mbappé derrière Messi et Neymar au PSG

Des doutes ont été soulevés après l’échec de la première saison de Ronaldo avec Los Blancos (le club a de nouveau chuté en huitièmes de finale contre Lyon), mais sa décision de quitter Manchster pour Madrid s’est justifiée dans le temps. Sur le même sujet : La joie est de retour pour Neymar en qualification pour la Coupe du monde. Au cours de ses neuf années au Bernabéu, Madrid a remporté quatre titres de champion et atteint les demi-finales à quatre autres reprises.

Cristiano est arrivé au Bernabéu pour devenir le centre du projet sportif du club et les fruits de ce projet ont finalement été portés en abondance, bien qu’il ait fallu quelques années car le premier titre de Ligue des champions de l’ère CR7 n’est arrivé qu’en 2013-14. .

À l’époque, Cristiano était entouré de beaucoup de talents : Benzema, Kaká, Xabi Alonso, Di María, Özil, Bale, Isco, Kroos, Modric, Casemiro, Morata… Mbappé attend la même chose. Il sait que s’il signe pour Los Blancos, il sera le soleil autour duquel orbiteront le reste des étoiles du ciel madrilène.

Il occupe ce poste à Paris depuis un certain temps, mais le PSG ayant renouvelé le contrat de Neymar et signé Lionel Messi, Mbappè se retrouve désormais troisième dans l’ordre hiérarchique des stars du club.