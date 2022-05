Mbappé a passé commande, voici la short-list du PSG pour cet été !

in

En prolongeant Kylian Mbappé, le PSG s’est engagé à obéir au moindre de ses désirs. Et sur le recrutement, le champion du monde a des envies bien précises. Des renforts que les Qataris ont déjà pris pour cible afin de proposer un effectif de rêve à leur nouveau patron. Voici les noms !

Tout ce que Kylian Mbappé veut, le PSG lui offre. C’est en résumé la teneur des accords trouvés entre le champion du monde et les Qataris pour prolonger leur aventure. Mbappé a réclamé des garanties, tant financières que sportives, et il entend bien voir ses dirigeants les respecter à la lettre. Et Doha n’a pas tarder à se mettre en action. Quelques heures après l’officialisation du nouveau contrat de Kylian Mbappé (juin 2025), Leonardo a été démis de ses fonctions.

Exit le directeur sportif parisien, prié de plier bagage pour faire place au nouvel homme fort du club. Un nom que connaisse bien les Mbappé : Luis Campos. Un choix soufflé par le golden boy français, c’est évident. Mais ce n’est que le début de la révolution made in Mbappé qui se prépare au PSG.

Dembele, la priorité

Si l’organigramme va en prendre un sacré coup, le PSG va surtout se plier au moindre des désirs de son nouveau patron. Et côté recrutement, Kylian Mbappé sait parfaitement qui il veut voir débarquer à Paris. Le premier nom coché sur la short-list, c’est Ousmane Dembele. En fin de contrat avec le FC Barcelone, le Français hésite. Rester pour prouver qu’il peut s’imposer en Catalogne ou partir pour se relancer dans un tout autre projet, Paris, Chelsea ou encore le Bayern lui faisant les yeux doux ?

Pour Mbappé, c’est le PSG qui doit le récupérer, libre de tout contrat. Les deux hommes s’entendent à merveille depuis l’équipe de France. Vitesse, percussion et créativité : Dembele peut être un solide atout pour servir Mbappé. Quitte à créer un embouteillage dans le secteur offensif ? Pas question. Il faut faire de la place pour que Dembele puisse être à l’aise. S’il faut vendre Neymar, aucun souci…

Paris fonce sur Tchouaméni

Le deuxième nom est également celui d’un Français. Et pas n’importe lequel…

Un crack qui explose depuis deux saisons, jusqu’à s’ouvrir les portes de l’équipe de France : Aurélien Tchouaméni. Chassé par le Real Madrid et Liverpool, le Monégasque peut partir contre un chèque de 80 millions d’euros. Pas de souci pour Paris, qui a compris la volonté de Mbappé à vouloir l’associer à Marco Verratti.

Et depuis quelques jours, un renversement complet de tendance s’opère, en faveur du PSG !

Cette recrue au milieu du terrain permettrait clairement à Paris de pouvoir aligner un duo de choc, Verratti/Tchouaméni. Avec un troisième joueur pour animer le jeu. Et Mbappé a des noms en tête.

Pogba ou Renato Sanches ?

Comme Ousmane Dembele, Paul Pogba est libre de tout contrat. Courtisé par la Juventus Turin, le Français pourrait se laisser tenter par un retour. Mais l’intérêt de Paris est vif. Et Kylian Mbappé, qui apprécie les qualités techniques de la Pioche en équipe de France, fait partie des partisans à sa venue. Un dossier complexe, pour lequel Paris a une alternative. Elle vient de Ligue 1 et fait le spectacle du côté de Lille depuis trois saisons : Renato Sanches. Le Portugais fait partie de la short-list parisienne. Piloté par Jorge Mendes, l’ancien du Bayern Munich est dans les petits papiers du PSG.