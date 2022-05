Marseille pour une place en finale de coupe d’Europe ce soir au stade Vélodrome

L’Olympique de Marseille affronte les Néerlandais de Feyenoord ce jeudi 5 mai à 21 h 00 en demi-finale retour de l’Europa Conférence League. Tout est encore possible au Vélodrome après la défaite d’un petit but des hommes de Jorge Sampaoli à Rotterdam.

L’ambiance risque d’être électrique ce soir au Vélodrome…

Une ambiance des grands soirs de coupe d’Europe, dans un stade plein à craquer qui rêve en cœur d’un nouveau sacre européen.

Remonter la pente

L’OM doit repartir du bon pied après la déconvenue reçue contre Lyon dimanche dernier. Les Marseillais se sont déjà inclinés 3 buts à 2 au match aller contre les Néerlandais quelques jours plus tôt. Dans un match disputé ou l’OM peut nourrir des regrets.

L’équipe a encaissé 2 buts en 3 minutes en première période et un but seulement 8 secondes après le coup d’envoi de la seconde. Emmenés par Dimitri Payet, ils étaient pourtant parvenus à recoller à 2 buts partout avant la pause, grâce à des réalisations de Bamba Dieng et Gerson.

Les Phocéens vont devoir faire preuve de plus de concentration et de maîtrise ce soir s’ils veulent espérer renverser l’ambitieux club de Feyenoord. Rotterdam est actuellement troisième d’Eredivisie, la première ligue des Pays-Bas, derrière les deux colosses de l’Ajax Amsterdam et du PSV Eindhoven. Marseille avait pourtant dominé la première rencontre dans beaucoup de compartiments du jeu :

60 % de possession de balles

7 tirs cadrés contre 5 pour Rotterdam

5 fautes commises pour 19 fautes subies

L’équipe va devoir faire preuve de la même détermination que lors de la première rencontre. Elle pourra cette fois-ci compter sur les près de 60 000 spectateurs qui seront présents dans le stade ce soir pour les pousser vers la finale.

La composition probable de l’OM

Jorge Sampaoli va reconduire le système en 4-3-3 qu’il a l’habitude d’utiliser. Les 4 défenseurs et les 3 milieux de terrain devraient rester les mêmes que ceux du match aller. À savoir Luan Pères, Caleta Car, Saliba et Rongier pour la ligne défensive, et Gerson, Kamara et Guendouzi au milieu de terrain.

Le choix fort opéré par Jorge Sampaoli intervient en attaque, ou Amine Harit devrait prendre le couloir gauche à la place de Dieng, buteur lors du match aller. Milik devrait également

faire son retour dans le onze de départ. Bakambu a été préféré à l’attaquant Polonais lors du match aller à Rotterdam. Marseille affiche une composition offensive, comme à son habitude. Le match s’annonce débridé puisque les Marseillais devront absolument marquer pour espérer accrocher les prolongations, et se qualifier en finale de l’UEFA Conférence League.

Le gardien international français Steve Mandanda, auteur de bonnes prestations ces dernières semaines, devrait retrouver les cages phocéennes après avoir vécu la débâcle de ce dimanche contre Lyon depuis le banc. Son expérience est un facteur décisif pour ce genre de match, a déclaré son entraîneur en conférence de presse.

Les supporters néerlandais inquiètent les forces de l’ordre

L’engouement autour de cette rencontre donne lieu à quelques débordements dans la ville du sud de la France. Mercredi soir, des supporters néerlandais violents ont fait irruption dans la ville et ont provoqué des troubles sur la voie publique. La préfecture de la région fait état d’une vingtaine de personnes arrêtées dans la ville pour trouble à l’ordre public.

Certains groupes de supporters de Feyenoord sont réputés violents et souvent qualifiés de hooligans par la presse internationale. L’acheminement des quelque 3 200 supporters néerlandais prévus ce soir vers le stade risque d’être un vrai casse-tête pour les forces de l’ordre.