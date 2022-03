Marseille – Metz : Pronostic, programmations probables et conseils pour votre paris

Marseille et Metz s’affronteront le dimanche 7 novembre à 13h00, dans un match valable pour la 13e journée de Ligue 1. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Marseille – Metz.

Cotes et Astuces pour Prédiction Marseille – Metz

Prédiction Marseille – Metz 1X2 : Marseille @ 1.38 – Eurobet

Pour Marseille, en cette 13e journée de Ligue 1, l’adversaire est Metz, actuellement en mauvaise posture au classement compte tenu de la 19e place. Même si Marseille vient d’un match nul à domicile face à la Lazio en Ligue Europa, un match disputé jeudi dans un match qui n’est rien d’autre qu’audacieux, l’équipe de Sampaoli est toujours en forme pour le moment. Il faut dire que sur les 5 derniers matchs elle a réussi à obtenir 4 nuls et une seule victoire, néanmoins des résultats positifs, mais malgré cela, nous n’avons aucun doute sur la prédiction de ce match. Marseille retrouvera facilement la victoire, avec une cote de 1,38 recommandée pour tous les parieurs.

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,62 – Lottomatica

L’équipe à domicile, en 12 matchs, a tout de même réussi à marquer 20 buts, une bonne moyenne de but en championnat donc, aussi parce que connaissant Sampaoli, un entraîneur qui amène ses équipes à beaucoup jouer en attaque, il est inévitable que de nombreux buts être marqué. . Raison pour laquelle, Plus de 2,5 semble la cote la plus appropriée pour ce match, cotée à 1,62, entre autres, une cote à jouer absolument et à ajouter à votre coupon de pari. Ceci pourrez vous intéresser : Clermont Foot 63 – Nice OGC : Prédiction et formations probables.

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 1,90 – Goldbet

Comme évoqué précédemment, on est sûr des buts marseillais, un peu moins que ceux de Metz. Sur le même sujet : Angers SCO – Monaco : Pronostic et formations probables. C’est pourquoi entre Goal et No Goal, la cote la plus adaptée dans ce cas pour le match en question, est la seconde, le No Goal, avec très probablement uniquement le but, ou plutôt les buts, de l’équipe à domicile. Citation : 1,90 !

Les cotes du match Marseille – Metz

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes : Lire aussi : Nantes – Marseille : Pronostic, compositions probables et cote.

Les formations probables de Marseille – Metz

L’équipe de Marseille a beaucoup de chance en termes de blessures, étant donné que les indisponibles pour ce match sont exactement… aucun. Les joueurs de Sampaoli sont tous en forme, prêts à se rattraper après le match nul 2-2 de jeudi. Situation différente pour Metz qui a 3 joueurs absents pour cause de blessures, à savoir Joseph, Cabit et Niakaté aux prises avec une blessure musculaire qui l’empêchera de jouer une semaine de plus. Ci-dessous, les formations probables :

Formation marseillaise probable (4-4-1-1) : Lopez, Rongier, Saliba, Caleta-Car, Peres, Ünder, Guendouzi, Kamara, Lirola, Payet, Milik. Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Formation probable de Metz (3-4-2-1) : Oukidja, Bronn, Jemerson, Kouyaté, Centonze, Maiga, N’Doram, Delaine, Niane, Boulaya, de Préville. Entraîneur : Frédéric Antonetti.