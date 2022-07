Mandanda : La compilation vidéo de ses plus belles parades avec l’OM !

Steve Mandanda quitte l’OM pour rejoindre le Stade Rennais. Un déchirement pour les supporters du Stade Vélodrome qui regretteront l’éternel gardien de but de la forteresse olympienne…

C’est officiel. L’OM, et le Stade Rennais, ont tour à tour entériné l’arrivée de Steve Mandanda en Bretagne. Le champion du monde a accepté de relever le gant chez les Rouge et Noir après une saison compliquée sous les ordres de Jorge Sampaoli. Et même si l’Argentin a claqué la porte, Steve Mandanda n’a pas souhaité revivre un exercice similaire avec la concurrence de Paul Lopez à gérer. A 37 an, le Français veut jouer et profiter au maximum de ses dernières années.

Une légende de l’OM

Steve Mandanda à l’OM, c’est une histoire unique. Marquée par 613 matchs et autant de souvenirs mémorables. Dans la lignée des Pascal Olmeta et Fabien Barthez, le Français aura marqué l’histoire du club phocéen. Une légende vivante qui part la tête haute, après avoir assuré la fin de saison 2021-2022 et conduit les Marseillais jusqu’en Ligue des Champions. Et son émotion au moment de dire au revoir en dit long sur l’empreinte que laissera Marseillais sur sa carrière : « Marseillais, c’est le cœur lourd et chargé d’émotions que je m’adresse à vous ce soir pour vous dire au revoir. Après 15 merveilleuses années passées à vivre pleinement ma passion à vos côtés, l’heure est venue pour moi de partir. Une page se tourne aujourd’hui, mais chaque moment resteront à jamais gravés dans mon cœur et dans ma mémoire. Je pars fier. Fier d’avoir porté le maillot de l’Olympique de Marseille pendant 15 années. L’OM c’est ma maison, ma famille, mon club de cœur, le club qui m’a permis de devenir l’homme que je suis aujourd’hui. Supporters, votre passion sans limite m’a toujours fait vibrer. Votre amour inconditionnel pour l’OM et le football, n’ont fait que créer des ambiances uniques et inoubliables ».

Inoubliables comme ses nombreux arrêts et autres parades qui ont fait de Steve Mandanda, pendant près d’une décennie, l’un des meilleurs gardiens de la Ligue 1. En voici une superbe compilation vidéo :