Manchester United et Solskjær doivent retrouver stabilité et contrôle rapidement

Désespérément nécessaire et de préférence avant la visite de Manchester City samedi : le pourcentage vital qui pourrait encore transformer les footballeurs coûteux de Manchester United en forces qui leur sont facturées et donner à l’assiégé Ole Gunnar Solskjær ce dont il rêve : stabilité et contrôle.

À l’approche de Bonfire Night, il s’agit d’un volet dominant de l’histoire de la saison disloquée de United. Une équipe hors du commun composée de joueurs ratés qui, lorsqu’ils n’étaient pas battus 5-0 (par Liverpool), 4-2 (Leicester City), 1-0 (Aston Villa), 2-1 (Young Boys) et 1 ‑0 (West Ham), thrash Tottenham 3-0, Leeds 5-1 et Newcastle 4-1, tout en devant compter sur des buts de dernière minute en Europe, lors d’une victoire 2-1 contre les Young Boys et la victoire 3-2 et 2-2 nul avec l’Atalanta.

Ces trois derniers n’ont été possibles que grâce à l’acte de sauvetage d’un seul homme de Cristiano Ronaldo, un footballeur remarquable qui s’est délecté de produire un spectacle tardif remarquable pour chacune de ces frappes. Le joueur de 36 ans est un phénomène, mais il ne devrait pas avoir à soulever United sur ses épaules pratiquement à chaque coup d’envoi.

Ce dont Ronaldo a besoin est simple à identifier mais n’est pas délivré par ceux qui s’alignent à ses côtés : des performances cohérentes huit et neuf sur 10.

Ceci est un test de la gestion de Solskjær. Tout ce que le Norvégien a fait la saison dernière a disparu et au moment où City arrive, il doit redécouvrir comment élever les joueurs pour qu’ils correspondent, au moins, à cette norme. La saison dernière, Solskjær a supervisé un noyau fiable qui l’a activé en suffisamment de matchs pour amener United à la deuxième place de la ligue et à la finale de la Ligue Europa, qui a été perdue via la loterie des tirs au but contre Villarreal.

Dans ce cadre se trouvaient Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Mason Greenwood, Edinson Cavani (quand il n’y avait pas de blessure), Luke Shaw, Scott McTominay, Paul Pogba, Marcus Rashford et Harry Maguire. Désormais, seuls Ronaldo, Greenwood et David de Gea peuvent être inclus : deux joueurs de champ et le gardien ne suffisent pas.

Shaw, Wan-Bissaka et Maguire font partie d’une arrière-garde qui est un handicap, avec seulement deux feuilles blanches en 23 matchs depuis avril. L’art de la salle des machines et le courage de Pogba et McTominay se sont transformés en des situations vacantes où les milieux de terrain d’élite devraient être; Cavani est devenu périphérique et Rashford continue de se remettre d’une blessure à l’épaule. Ajoutez les contributions décevantes de Victor Lindelöf, Fred, Nemanja Matic, Jadon Sancho, qui a coûté 73 millions de livres sterling en été et se retrouve dans la catégorie Donny van de Beek de joueur non grata, et United s’apparente à un homme toujours fatigué qui fait du surplace qui pourrait bientôt couler.

Un point de vue dominant indique que Ronaldo, qui a marqué cinq buts lors des quatre premiers matches de groupe de la Ligue des champions (un record de club), est le problème. Si c’est le cas du meilleur buteur de United, qui compte neuf buts en 11 apparitions, alors qu’est-ce que Maguire ? Pour que le capitaine impressionne, il a besoin de la fraction supplémentaire présente dans son jeu. Sinon, un talent de milieu de gamme est miné par le laxisme du sens de la position qui a permis le deuxième but de l’Atalanta mardi, une touche maladroite et l’hésitation d’un homme confus quant à savoir s’il doit jouer pour redécouvrir son meilleur ou, ce faisant, il ne fait que descendre vers de nouveaux profondeurs.

Shaw a oublié les principes de base de la défense – exemple : ne jouez pas l’opposition sur le côté, comme pour le premier match de Naby Keïta pour Liverpool – et les courses maraudeuses qui offrent à United une dimension différente, et Wan-Bissaka pourrait utiliser un regain de confiance. Il y a eu un moment en première mi-temps au stade Gewiss où l’arrière droit a jonglé avec le ballon, pirouette, balancé dans le champ et dispersé la défense de l’Atalanta. Il a illustré un éventail étincelant de compétences et a montré de quoi le joueur de 23 ans est capable. Mais après cela, il a disparu.

Si City est battu samedi, United reviendra à égalité de points avec les champions. C’est à la fois remarquable, compte tenu de leur forme, et un si particulièrement grand. En discutant de leur groupe de Ligue des champions, que l’équipe de Solskjær mène sur la différence de buts par rapport à Villarreal, Shaw pourrait également parler de manière générale.

“Nous devons prendre les choses en main, nous avons besoin de cette confiance et de cette conviction que nous pouvons et devons le faire”, a déclaré l’arrière gauche à MUTV. « Et bien sûr, nous savons que nous devons encore nous améliorer. Nous savons que juste parce que nous avons battu les Spurs 3-0 et que nous avons obtenu un point OK [à l’Atalanta], nous ne pouvons pas simplement nous détendre et nous mettre à l’aise. « Nous devons continuer à nous améliorer. Nous le savons en tant qu’équipe et il y a beaucoup plus à venir avec le talent que nous avons dans cette équipe. Nous devons donc rester concentrés, continuer à nous améliorer et à nous améliorer de plus en plus. »

Ronaldo a également parlé de la nécessité d’être meilleur, après sa dernière routine Roy of the Rovers. Il ne voulait pas dire lui-même, bien sûr. C’est un message pour la majorité de ses coéquipiers – et, sûrement, pour Solskjær. Eux et le manager doivent se perfectionner rapidement ou United échouera. A commencer par City.