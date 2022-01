Manchester United – Burnley : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris

La prédiction Manchester United – Burnley voit les Red Devils à Old Trafford devant Burnley, à la fois pour les matchs gagnés et les buts marqués et marqués. Pour connaître les meilleurs conseils de paris, vous pouvez continuer à lire cet article.

Manchester United – Burnley prédiction et statistiques du match

Manchester United – Prédiction Burnley 1X2 : Manchester United @ 1.35 – Lottomatica

Manchester United est actuellement en septième position et compte huit victoires accompagnées de quatre nuls et cinq défaites. Ils n’ont pas perdu depuis cinq matchs et ont de bonnes chances de remporter une victoire à trois points contre Burnley, une équipe en troisième position. Voir l’article : Paris SG – Club Bruges : pronostics et cotes. De plus, Burnley n’a remporté qu’une seule victoire depuis le début de la ligue et à ce jour, un succès des Red Devils est coté à 1,35.

Pronostic – Buteur –Cavani @ 2.05 – Eurobet

Edison Cavani vient de se remettre de la blessure qui l’a tenu à l’écart du terrain pendant plusieurs semaines et déjà lors du match contre Newcastle il a fait la différence en inscrivant l’égalisation, le seul également marqué par Man United. Voir l’article : PSG – Nantes : Pronostic et compositions probables. L’un de ses buts lors du match contre Burnley est donné à 2,05 par Eurobet.

Prédiction – Total de buts Man United – Moins de 2,5 @ 1,51 – Goldbet

Bien que l’attaque des Red Devils soit plus incisive que celle des Burnley, la défense de l’équipe visiteuse n’est pas mauvaise et pour l’instant ils n’ont encaissé que 21 buts depuis le début de la Premier League. Ceci pourrez vous intéresser : VfB Stuttgart – Bayern Munich : Cotes, Pronostics et formations probables. Selon cette prédiction, Man United ne pourra pas marquer plus de deux buts.

Cotes Newcastle – Manchester United

Continuons avec une description des cotes 1 × 2 sur les résultats finaux possibles du match de jeudi :

Tous les quotas mentionnés peuvent subir des modifications avant l’événement.

Voir l’article : Rennes – Lyon (OL) : Pronostic, formations probables et conseils pour votre paris Rennes et Lyon s’affronteront dimanche 7 novembre à 20h45, dans un match…

Actualités, formations absentes et probables de Manchester United – Burnley

Trois sont actuellement les joueurs qui ne pourront pas prendre part au match pour Manchester United. Pogba, Martial et Lindelof sont en effet indisponibles pour le match du jeudi 30 décembre. Du côté de Burnley on retrouve Stephens, Cornet, Roberts et Barnes absents. Nous avons indiqué ci-dessous les formations probables du match :

Formation probable de Manchester United : De Gea ; Dalot, Varane, Maguire, Telles ; Rashford, McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Greenwood, Cristiano Ronaldo

Composition probable de Burnley : Pape ; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor ; Gudmundsson, Westwood, Cork, McNeil; Bois, Rodriguez