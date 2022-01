Manchester United – Aston Villa : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris

Manchester United et Aston Villa s’affronteront lundi 10 janvier à 20h55 lors du troisième tour de la FA Cup.Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Manchester United – Aston Villa.

Cotes et astuces pour la prédiction Manchester United – Aston Villa

Manchester United – Prédiction Aston Villa 1X2 : Manchester United @ 1,65 – Eurobet

Match de FA Cup dans lequel Manchester United affrontera une équipe de Premier League plus basse au classement, à savoir Aston Villa, à la 13e place du Premier avec 22 points, 8 points de moins que Cristiano Ronaldo’s United qui en compte 31. Les Diables rouges de CR7 sont ne pas passer un bon moment ces derniers temps, même si les résultats positifs sont là, avec 8 points gagnés lors des 5 derniers matchs, du 15 disponible, des chiffres qui ne suffisent pas en ce moment pour lutter pour la quatrième place, objectif minimum qui désormais ne peut manquer de échappe à Cristiano Ronaldo et compagnie, qui ne peut pas risquer de disputer la Ligue Europa l’an prochain, une compétition jamais jouée par les Portugais. En parlant de pronostics, Man United est l’équipe favorite pour gagner pour 3 points, c’est pourquoi nous prédisons la victoire de l’équipe à domicile à 1,65 !

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,80 – Lottomatica

Over 2.5, coté à 1.80, est l’une des meilleures options pour un tel match, une option qui a beaucoup été jouée ces dernières heures et qui est également recommandée par les bookmakers eux-mêmes. Ceci pourrez vous intéresser : US Alessandria – Parme Calcio : Prédiction, formations probables et Cotes.

Prédiction de but/pas de but : But @ 1,80 – Goldbet

Entre le but des deux formations ou pas de but ou 1 seule équipe dans le but, nous vous conseillons la première option, puis le but de Man United et Aston Villa, option cotée à 1,80 ! Voir l’article : PSG – Nice OGC : Pronostic et compositions probables.

Les cotes du match Manchester United – Aston Villa

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes : A voir aussi : Gênes CFC – Atalanta : pronostics, cotes et conseils pour votre paris.

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Les probables formations de Manchester United – Aston Villa

Le point sensible survient lorsque l’on parle d’indisponible, compte tenu de nombreux cas de Covid en Angleterre et en Premier League en particulier. Man United sera absent : Martial, Maguire, Pogba, et 3 joueurs absents car en Coupe d’Afrique, c’est Amad, Bailly et Members. Aston Villa, en revanche, manque Bailey, Nakamba, Coutinho, nouvel achat en janvier mais Out for Covid, Traoré et Trezeguet à la place car en Coupe d’Afrique.

Formation probable de Manchester United (4-2-3-1) : De Gea, Wan-Bissaka, Jones, Varane, Shaw, McTominay, Matic, Greenwood, Sancho, Cavani, Cristiano Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick

Formation probable d’Aston Villa (4-3-2-1): Martinez, Cash, Konsa, Hause, Targett, McGinn, Luiz, Ramsey, Traoré, Buendia, Ings. Entraîneur : Steven Gerrard