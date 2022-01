Manchester City – Chelsea : pronostic, cotes et composition probable

Un match important attend Manchester City et Chelsea pour la 22e journée de championnat. La rencontre du samedi 15 janvier pourrait donner des points importants à l’équipe de Tuchel, mais selon le pronostic Manchester City – Chelsea, les Citizens partent favoris. Voyons quelques conseils de paris utiles.

Pronostic et cotes du match Manchester City – Chelsea

Manchester City – Prédiction Chelsea 1X2 : Manchester City @ 1.65 – Lottomatica

Avec seulement deux défaites en 21 matchs et seulement des victoires lors des 5 derniers matches de Premier League, Manchester City atteint le match avec Chelsea avec la faveur du pronostic. Non seulement les Citizens ont près de 10 buts de plus que Chelsea au total, mais ils peuvent également se vanter de la meilleure défense de la ligue à ce jour. Sur le même sujet : Naples SSC – Atalanta : pronostic, cotes et astuces. Leur victoire est donnée à 1,65 sur Lottomatica.

Prédiction – Total de buts Man City – Plus de 1.5 @ 1.64 – Goldbet

Manchester City est l’équipe qui a le plus marqué dans toute la ligue et les chances qu’elle puisse marquer plus d’un but lors du match contre Chelsea sont bonnes. Lire aussi : Angers SCO – Monaco : Pronostic et formations probables. Une somme de buts de plus de 1,5 pour Man City est cotée à 1,64.

Pronostic – Total des buts du match – Moins de 3,5 @ 1,35 – Eurobet

Manchester City et Chelsea sont deux des équipes les plus fortes de la Premier League et c’est précisément pour cette raison qu’elles pourront difficilement marquer plus de 3,5 buts au total, notamment en raison des excellentes défenses des équipes. Lire aussi : Gênes CFC – Atalanta : pronostics, cotes et conseils pour votre paris. Les cotes pour les paris Moins de 3,5 sont de 1,35 sur Eurobet.

Cotes Manchester City – Chelsea

Voyons maintenant les cotes 1 × 2 sur la finale :

Les cotes utilisées dans ces recommandations sont susceptibles de changer.

Manchester City – Chelsea absent et formations probables

Deux joueurs de Manchester City sont actuellement positifs au coronavirus et ne pourront pas participer au match contre Chelsea, à savoir Foden et Zinchenko. Delap sera également absent en raison d’une blessure à la cheville. Pour les Bleus de Tuchel, en revanche, James et Chillwell pourraient être absents. Ici, nous avons rapporté les dernières nouvelles sur les formations initiales possibles:

Formation probable de Manchester City : Ederson ; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo ; Gundogan, Fernandinho ; Mahrez, De Bruyne, Sterling, Gabriel Jésus

Formation probable de Chelsea : Mendy ; Chalobah, Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Alonso ; Mont, Havertz ; Lukaku

Calendrier Manchester City – Chelsea et où le voir à la télévision ou en streaming

Le match entre Manchester City et Chelsea est certainement parmi les plus attendus de la 22e journée de Premier League. La réunion débutera à 13h30 le samedi 15 janvier et pourra être suivie en direct sur Sky Sport TV ou en streaming sur Sky Go et Now.

Où voir Manchester City – Chelsea : toutes les informations utiles