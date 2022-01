MaJ FIFA 22 : nerf de blocage de l’IA, problème d’invisibilité et corrections de bugs

FIFA 22 Ultimate Team a déjà vu sa juste part de promotions, et il y en a plus à l’horizon. Voici un programme complet de chaque carte spéciale que nous nous attendons à voir dans FUT cette année.

L’un des aspects les plus attrayants de FIFA 22 Ultimate Team est le déploiement constant de nouvelles promotions et de cartes spéciales.

Les fans ont déjà vu Ones to Watch et Road to the Knockouts ajoutés au mode, en plus des FUT Heroes et ICON dans des packs toute l’année.

Avec tant de contenu à venir, nous avons mis en place un calendrier détaillé et une description de chaque promotion et jeu de cartes spéciales pour frapper FIFA 22.

EA aime garder ses cartes près de sa poitrine lorsqu’il s’agit de promotions afin de garder les choses surprenantes à chaque tournant.

Cela étant dit, certaines cartes spéciales sont devenues des incontournables de FUT et reviennent au mode à la même époque chaque année.

Ainsi, bien qu’il n’y ait pas encore de calendrier officiel, nous pouvons nous tourner vers les années précédentes pour venir avec un calendrier détaillé des promotions.

Voici toutes les promotions que nous nous attendons à voir dans FIFA 22 Ultimate Team tout au long de l’année.

Équipe de la semaine

Chaque mercredi, les meilleurs joueurs de la dernière série de matches nationaux ou internationaux reçoivent une mise à niveau pour remplacer leur carte normale dans les packs de cette semaine.

À surveiller

Incontournable d’EA pour lancer une nouvelle saison, les cartes Ones to Watch sont des éléments dynamiques qui peuvent être mis à niveau de manière cohérente tout au long de l’année. A voir aussi : FIFA 22 Ultimate Team Division Rivals : format, récompenses, classements et astuces.

Ces cartes spéciales sont attribuées aux joueurs qui ont participé à un mouvement de grande envergure lors de la dernière fenêtre de transfert.

Les OTW se renforcent automatiquement pour correspondre à la semaine TOTW la mieux notée que le joueur a gagnée, et y restent jusqu’à leur prochaine mise en forme.

Route vers les Knockouts

Les joueurs sélectionnés dont les équipes remportent trois de leurs quatre derniers matches de phase de groupes ou se qualifient pour les huitièmes de finale reçoivent des bonus permanents à leurs cartes.

Les briseurs de règles

La FIFA obtient traditionnellement une promotion chaque Halloween. Ce qui a commencé comme Ultimate Scream s’est transformé en Rulebreakers avec FIFA 21.

Ces cartes donnent de gros boosts aux joueurs, mais modifient également fondamentalement leur façon de jouer en échangeant leurs statistiques.

Les attaquants lents peuvent perdre une certaine capacité de finition au profit du rythme, tandis que les arrières latéraux attaquants peuvent devenir de solides défenseurs.

Batteurs de records

Les records, comme son nom l’indique, sont décernés aux joueurs qui sont entrés dans le livre des records au cours de la dernière année.

Par exemple, dans FIFA 22, attendez-vous à ce que Cristiano Ronaldo soit inclus pour établir le record international de buts.

Ces cartes ont tendance à être une mise à niveau ponctuelle, mais améliorent considérablement les statistiques des joueurs.

Équipe de la phase de groupes

Alors que Road to the Knockouts récompense les performances d’équipe, l’étape de l’équipe du groupe est tout au sujet de l’éclat individuel.

Ce sont des cartes spéciales uniques remises aux meilleurs joueurs de chaque phase de groupes des tournois européens, qu’il s’agisse d’un buteur prolifique ou d’un pointeur à l’arrière.

La beauté de TOTGS est que l’équipe du joueur n’a même pas besoin de se qualifier pour que les KO soient reconnus.

FUTMAS / Gel

Noël est toujours bon pour les joueurs d’Ultimate Team grâce à la promotion annuelle FUTMAS (ou Freeze) qu’EA déploie.

Ici, les fans ont droit à un déploiement régulier de cartes spéciales et de SBC pour célébrer les festivités, chaque jour.

Route vers la finale

Semblable à Road to the Knockouts, les cartes RTTF sont constamment mises à niveau en fonction des performances de l’équipe d’un joueur en Europe.

Cette fois, des améliorations sont attribuées pour les victoires individuelles dans les matchs à élimination directe à deux jambes, ainsi que pour la progression vers le tour suivant.

Les joueurs de Road to the Final peuvent devenir certaines des cartes du jeu si leur équipe va jusqu’au bout.

Têtes d’affiche

Headliners est une promotion qui célèbre les meilleurs joueurs de la saison jusqu’à présent et leur donne une carte extrêmement souhaitable.

Ces éléments dynamiques conservent toujours une note supérieure à celle de l’équipe de la semaine la mieux notée d’un joueur, ce qui signifie qu’ils peuvent continuer à grandir tout au long de l’année.

Équipe de l’année

Les cartes les plus prestigieuses et les plus chères de chaque saison FUT, l’équipe de l’année rassemble une équipe des meilleurs joueurs des 12 derniers mois et leur donne un incroyable boost de statistiques.

TOTY n’est réservé qu’aux meilleurs des meilleurs, et les cartes notées 99 ne sont pas rares à voir.

Cela en a fait l’un des joueurs les plus rares et les plus puissants de l’histoire d’Ultimate Team.

Les futures étoiles

Celui-ci concerne les jeunes qui vont illuminer la scène mondiale dans les années à venir.

Bien que leurs cartes de base puissent être inutilisables en raison de leur âge, les cartes Future Stars donnent un aperçu de ce à quoi peut ressembler une starlette si elle atteint son plein potentiel.

Les goûts de Curtis Jones et Ansu Fati ont été classés dans les années 80 et 90 dans FIFA 21, ce qui en fait soudainement l’un des meilleurs joueurs du jeu.

Anniversaire FUT

Chaque année, EA célèbre l’anniversaire d’Ultimate Team avec un festival plein de cartes originales, de SBC et d’objectifs.

C’est là que la FIFA revient sur les joueurs préférés des fans qui ont dominé les années FUT précédentes et les ramène avec de grandes améliorations.

Si vous êtes un joueur de longue date, vous reconnaîtrez forcément beaucoup de ces cartes.

Équipe de la saison

Probablement la promotion la plus populaire de toute la FIFA, l’équipe de la saison récompense les meilleurs joueurs de chaque ligue majeure pour leurs performances tout au long de la vraie saison de football.

Chaque semaine, une nouvelle ligue de joueurs TOTS est placée dans des packs avec des améliorations massives par rapport à leurs cartes normales.

Il y a aussi beaucoup de SBC et d’objectifs à remplir, ainsi qu’une équipe votée par les fans à laquelle participer.

FUTTIES

Alors que la plupart des autres promotions sont basées sur le football réel, FUTTIES est un tour de victoire pour la version actuelle de la FIFA elle-même.

Tout au long de l’événement, les méta-joueurs qui ont été populaires tout au long de l’année, comme Gabriel Jesus ou Ben Yedder, se sont affrontés dans les votes des fans.

Le gagnant reçoit une carte FUTTIES fortement améliorée pour l’aider à rivaliser avec les centaines d’autres joueurs spéciaux dans le club de chacun.

Alors voilà, c’était toutes les promotions et cartes spéciales que nous nous attendons à voir atterrir dans FUT cette année.

EA pourrait bien avoir d’autres astuces dans son sac, alors restez à l’écoute de Charlie INTEL pour les dernières mises à jour.

Pour en savoir plus sur FIFA 22, consultez nos guides sur chaque pack du jeu, ainsi que les joueurs les plus rapides que vous pouvez acheter.