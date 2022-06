Madrid, dans la course pour Ekitike

in

Le Real Madrid est toujours à la recherche de jeunes prometteurs. Deux exemples de leur attaque incluent Vinicius Junior et Rodrygo. Il y a également eu un intérêt accru pour les jeunes français pour Los Blancos. Eduardo Camavinga est arrivé premier.

Au cours de cette fenêtre de transfert, Los Blancos ont également conclu un accord pour Aurélien Tchouameni. Maintenant, il semble qu’Ekitike soit le prochain sur la liste.

Hugo Ekitike est l’un des jeunes attaquants qui a suscité le plus d’intérêt en Europe. Le PSG et United le suivent déjà, mais le Real Madrid a rejoint sa liste de prétendants. Selon « L’Équipe », le Real Madrid surveille l’attaquant du Stade de Reims pour un éventuel transfert.

Le Real Madrid entre dans l’offre d’Hugo Ekitike, nouveau joyau de la Ligue 1

Hugo Ekitike, dont le contrat se termine à l’été 2024, a marqué 11 buts et distribué 4 passes décisives lors de sa première saison en professionnel au Stade Reims. Son exploit a attiré l’attention du Real Madrid, qui est toujours à la recherche de jeunes talents avec un nouveau projet en tête après les départs imminents de Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema.

Ekitike est une option intéressante sur le long terme, étant donné qu’elle n’est pas encore aussi éprouvée au premier niveau européen. Le problème est que Newcastle United est l’équipe la mieux placée pour obtenir ses services car ils ont un accord avec le joueur, mais il y a encore des doutes si la présence de l’équipe merengue peut changer tout le scénario. Le PSG et le Bayern Munich sont également intéressés pour s’offrir leurs services cet été.

Les Merengues veulent préparer la relève après le Benzema

L’équipe de Carlo Ancelotti recherche un avant-centre pouvant remplacer Karim Benzema à court terme et qui débutera lorsque le Français cessera d’être au haut niveau ou voudra quitter le club. Mariano Díaz et Luka Jovic ne veulent pas continuer dans le club car ils n’ont pas de continuité, il faut donc amener une autre pépite pour avoir une rotation plus complète.

Los Blancos voient le jeune homme comme une cible pour l’ère post-Karim Benzema dans le département de l’attaque. Ekitike semblait prêt pour un transfert à Newcastle au début du mois, mais pour l’instant, cela ne s’est pas concrétisé.

Les vainqueurs en titre de la Ligue des champions et de la Liga ont été guidés sous l’éclat de Benzema cette saison. Benzema a maintenant 34 ans mais ne montre toujours aucun signe de ralentissement. Cela étant dit, le Real Madrid est toujours prêt. Ils portent le prestige là où les joueurs sont toujours intéressés à jouer pour eux, et ils en profitent certainement. Il ne serait pas surprenant de voir le club conclure secrètement et rapidement cet accord.

L’équipe de la Liga a approché l’entourage de l’international français des jeunes, son agent se serait rendu à Madrid ces derniers jours pour rencontrer la direction du club.