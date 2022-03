Lyon (OL) – Reims (SR) : Pronostic, formations probables et conseils pour votre paris

Lyon et Reims s’affronteront mercredi 1er décembre à 21h00, dans un match valable pour la 16e journée de Ligue 1. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Lyon – Reims.

Cotes et Astuces pour les Prédictions Lyon – Reims

Lyon – Reims Prédiction 1X2 : Lyon @ 1.42 – Eurobet

Match de 21h00 pour Lyon qui à domicile affrontera Reims, qui au classement est à la 14e place avec 22 points, et une différence de buts de -2 buts (16 buts marqués et 18 encaissés), une statistique sur laquelle on va s’appuyer. en donnant nos pronostics pour ce match. Lyon sur ses 5 derniers matches entre championnat et coupes a totalisé 4 victoires, avec une défaite au milieu, 12 points sur 15 donc conquis. Voir l’article : Nantes – Marseille : Pronostic, compositions probables et cote. Des chiffres différents pour l’équipe visiteuse qui lors des 5 derniers matches n’a remporté que le dernier match joué en championnat, puis assaisonnée de 2 nuls et 3 défaites. L’équipe à domicile est la plus en forme mais surtout l’équipe la plus solide techniquement, c’est pourquoi notre pronostic pour ce match est vers le favori, donc Lyon, coté selon Eurobet à 1,42. Victoire très probable et qui devrait le lancer vers les étages supérieurs du classement.

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,57 – Lottomatica

C’est un match qui pourrait très probablement donner un nombre total de buts égal ou supérieur à 3, donc plus de 2,5. Lire aussi : Lille (LOSC) – Nantes : Pronostic, compositions probables et conseils pour vos paris. La cote en question est donnée à 1,57, l’une des plus recommandées par les différents bookmakers et que par conséquent nous vous recommandons également aux parieurs.

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 2.00 – Goldbet

Entre Goal et No Goal, il est plus probable qu’une seule des 2 équipes marquera, Lyon en l’occurrence. La prédiction en question est également excellente du point de vue des cotes, étant donné que le No Goal est coté à 2. Sur le même sujet : Reims (SR) – Monaco (AS) : Pronostic et formations probables.00. Il y a de fortes chances que, ajouté à votre pari, cela vous permette de doubler vos gains.

Voir l’article : Aston Villa – Manchester United : Prédiction, cotes et formations probables Après la FA Cup, Aston Villa et Manchester United retrouvent immédiatement un…

Les cotes du match Lyon – Reims

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Ceci pourrez vous intéresser : Chelsea – Brighton : Prédiction, formations probables et cotes Après la première victoire après deux nuls consécutifs, Chelsea se prépare désormais…

Les formations probables de Lyon – Reims

Les indisponibles pour ce match seront 4 pour Lyon et 5 pour le Stade de Reims. Pour Lyon, Reine-Adélaïde, Pintor, Dubois et Diomandé seront absents. Pour Reims, Zeneli, Doucouré, Hornby, Munetsi et Matusiwa, absent car disqualifié. Les formations probables pour ce match, ci-dessous :

Formation probable de Lyon (4-2-3-1) : Lopes, Gusto, Denayer, Boateng, Emerson, Guimaraes, Caqueret, Paquetá, Aouar, Ekambi, Slimani. Entraîneur : Peter Bosz

Formation probable de Reims (3-5-2) : Rajkovic, Gravillon, Faes, Abdelhamid, Konan, Kebbal, Flips, Mbuku, Cassamá, Ekitike, Touré. Entraîneur : Oscar Garcia