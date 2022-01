LR Vicenza – Alessandria : Pronostic, formations probables et cotes

La Lega Serie B, après avoir pris connaissance des communications émises par les autorités sanitaires locales compétentes concernant les cas positifs apparus dans certaines équipes de Serie B, a ordonné le report à une date ultérieure des matches suivants : Cittadella-Cosenza, L.R. Vicenza-Alessandria et Parma-Crotone, tous valables pour la 19e journée du championnat en cours.

Vicence – Alessandria: prédiction recommandée

Prédiction 1X2 – 2 @ 2.85 – Lottomatica

Un Vicence dépassé par la positivité au Covid tentera de faire face à l’urgence et de prendre le terrain au Menti contre Alexandrie. L’objectif est toujours le même : trouver la victoire pour combler l’écart avec l’équipe piémontaise actuellement en barrage. Sur le même sujet : Bayer Leverkusen – Hoffenheim TSG : prédiction, cotes et formations probables. Pas une tâche facile car l’équipe de Longo, malgré les hauts et les bas, ne cesse de s’agrandir. Analysons quelques aspects particuliers de ce défi pour sélectionner les cotes des paris les plus intéressants et pouvoir faire un pronostic sur Vicenza – Alessandria.

Résultat du pronostic 1 demi/finale – X/2 @ 6.30 – Goldbet

Vicence en pleine urgence avec plus de la moitié de l’équipe touchée par la positivité au Covid. Il faudra un miracle pour voir les Biancorossi sur le terrain, qui sera en tout cas dans une formation largement remaniée. Sur le même sujet : Barcelone FCB – Real Madrid : Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris. Alexandrie tentera d’en profiter pour s’éloigner encore plus du dernier carré.

Prédiction Gol / No goal – Gol @ 1.72 – Eurobet

Sans Diaw le potentiel offensif des Vénitiens est fortement réduit et c’est pourquoi l’attitude au moins au début ne sera pas sans scrupules et attentiste. A voir aussi : Turin – Bologne : pronostic, cotes et pronostics. En seconde période, les invités ont pu profiter des conditions physiques précaires des adversaires pour tenter de ramener les 3 points.

Les actions de Vicenza – Alessandria

Les nombreuses absences pour cause de blessure rendaient déjà la saison de Vicenza encore plus difficile, et en attendant une insertion sur le marché de la réparation en janvier et la négativation de certains joueurs importants, Brocchi sera obligé de faire avec. La situation est différente pour Alexandria qui peut s’appuyer sur une armure retrouvée et sur l’inspiration de Lunetta. Il est possible que les deux équipes marquent.

Course entre dangereux avec des chances légèrement en faveur de Lanerossi, notamment en raison du facteur domicile.

Vicenza – Alessandria : formations probables et actualités

Vicenza : Le nombre de points positifs augmente face à une seule négativation. Pour Vicenza, le cauchemar du Covid semble ne jamais finir et donc le match contre Alexandrie reste à grands risques. Pendant ce temps, le club vénitien a officialisé le prêt de De Maio, Boli et Da Cruz de l’Udinese.

Formation probable de Vicence

Alessandria : Des Gris très actifs sur le marché pour renforcer l’effectif dont dispose Longo. L’arrivée de Coccolo en provenance de la Juventus est officielle, et les négociations pour Gori semblent bien engagées, même si la direction n’est pas trop convaincue. Arrighini à la place sera vendu; sur sa piste diverses équipes de C.

Formation probable d’Alexandrie

(4-2-3-1) : Grand ; Bruscagin, Brosco, De Maio, Calderoni ; Zonta, Ranocchia; Di Pardo, Coccolo, Dalmonte ; De Cruz. Entraîneur : Brochi.