L’OM rêve de la finale contre Feyenoord au vélodrome

Après son embarras en demi-finale de la Conférence de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille doit marquer un but contre le Feyenoord Rotterdam, jeudi 5 mai 2022. Mais dans son jardin du Vélodrome, l’OM est capable de tout.

L’OM doit prendre sa revanche

Le match aller de la demi-finale de la Ligue Europa a lieu en milieu de semaine, et Marseille sera sous pression après une défaite 3-2 au match aller. Quelques jours après le fiasco du Stadio Olimpico, l’OM doit prendre sa revanche sur ses supporters. La finale est au bout du chemin. L’Olympique, seul vainqueur de l’UEFA Champions League en France, peut écrire une nouvelle page de son histoire. Et devenir le premier club à remporter cette nouvelle compétition.

Corriger les erreurs du premier match

Comme déjà mentionné, le premier match contre l’Olympique de Marseille aux Pays-Bas a été perdu. A la fin du match, certains joueurs, notamment Matteo Guendouzi, semblaient frustrés. C’était compréhensible. Pour la première fois en première période, Marseille a encaissé deux buts en un peu plus de deux minutes et s’est laissé distancer en seconde période. Dès la reprise, ils ont encaissé un troisième but en quelques secondes. Pour briller au match retour, l’équipe de Jorge Sampaoli devra s’améliorer nettement dans les moments faibles et décisifs du match.

Mais sept tirs cadrés et 60 % de possession de balle lors du premier match indiquent que le deuxième tour sera un bon match.

Qui est dans le but de l’OM ?

Cette fois, il n’y a pas de suspense. Bien qu’il fût sur le banc contre Lyon dimanche, alors que beaucoup l’avaient imaginé dans le onze de départ, Steve Mandanda sera titulaire ce jeudi. Jorge Sampaoli l’avait déjà confirmé dimanche soir. “Nous voulions qu’il se concentre pleinement sur ce match très important qui peut nous mener en finale”, a déclaré l’entraîneur argentin pour expliquer sa décision. Pour rappel, le vainqueur de la Coupe du monde de 37 ans a participé aux huit derniers matches européens de l’OM, au dernier match de la phase de groupes de la C3 contre le Lokomotiv Moscou (victoire 1-0) et à tous les matches de la C4.

Feyenoord en pleine ascension

Le Feyenoord Rotterdam a consolidé sa troisième place en Eredivisie le week-end dernier en s’imposant 1-3 sur le terrain de Sittard, une équipe qui lutte pour son maintien en division d’élite néerlandaise. Au total, Feyenoord a marqué trois buts ou plus dans la compétition à 24 reprises cette saison. C’est tout simplement impressionnant. En championnat, Guus Til compte 15 buts, tandis que le duo Sinisterra et Linssen en compte 12 chacun. Sans oublier Dessers, qui a inscrit un doublé lors du match aller de la demi-finale de la C4. Pour atteindre la finale, l’OM doit marquer au moins un but de plus que son adversaire. Mais il devra aussi contrer la puissance offensive de son adversaire. Tout un programme.

À quelle heure OM – Feyenoord sera-t-il retransmis ?

Dans ce sprint final, les matchs s’enchaînent pour Marseille. Après une semaine compliquée, entre la défaite à Feyenoord au 4e tour (2-3) et la claque contre l’OL dimanche en championnat (0-3), l’OM va tenter de relever la tête lors de cette demi-finale retour. Un match décisif qui aura lieu ce jeudi 5 mai à 21h au Stade Vélodrome. L’arbitre de cette rencontre sera le Suisse Sandro Scharer.