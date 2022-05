L’OM prêt à piller le RC Lens cet été ?

in

Après avoir réalisé une très bonne fin de saison en championnat, l’OM prépare son mercato pour les échéances européennes à venir, la saison prochaine. En effet, avec la deuxième place arrachée miraculeusement, grâce aux Lensois, le club phocéen est directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Ainsi, l’ambition marseillaise incite Longoria à devoir faire fort, lors du mercato estival.

L’OM souhaite acheter, mais également, garder des joueurs

L’Olympique de Marseille a de très nombreux dossiers chauds à devoir gérer, lors du mercato. De nombreux joueurs pourraient être sur le départ, alors que d’autres ont déjà fait leur valise, comme le jeune Boubacar Kamara.

En plus de vouloir combler les départs de certains, le club souhaite également garder la structure de son équipe, et notamment en défense. L’un des meilleurs joueurs marseillais cette saison, William Saliba, serait plus proche d’un départ que l’inverse.

Le défenseur français, prêté à trois reprises en Ligue 1 par son club, Arsenal, se ferait attendre de l’autre côté de la Manche. Après avoir réalisé une excellente saison, le club anglais, et notamment l’entraîneur, Mikel Arteta, souhaiteraient le voir revenir pour aider l’équipe. Le tacticien espagnol l’a lui-même dit aux micros de journalistes, il veut le défenseur dans son effectif, la saison prochaine et compte bien sur lui dans ses plans.

Cependant, l’OM veut à tout prix le garder et le joueur souhaite aussi prolonger son aventure dans le sud de la France. Cependant, il n’y a pas d’option d’achat obligatoire dans ce prêt, ce qui rend la situation compliquée.

Clauss et Fofana dans le viseur de Longoria

En plus de devoir combler les départs défensifs, Pablo Longoria désirerait se renforcer offensivement. Et, pour cela, quoi de mieux qu’aller faire ses courses au RC Lens, qui a réalisé une très belle saison.

➡Seko Fofana 27 ans, 20M sans aucune plus value assurée , mature et connaissant la L1, ou bien Danilo (Palmeiras,20 ans, 25M) considéré comme un futur crack au Brésil. Fofana Ou ❤ Danilo#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/drcXdbFlPW — ⚽Ⓜ (@kobi_OM) May 23, 2022

Si le club du nord a terminé 7ᵉ, c’est grâce à un très bon collectif, certes, mais également à quelques individualités qui ont très bien su se faire remarquer.

On pense notamment à Jonathan Clauss, ainsi qu’à Seko Fofana, tous deux auteurs d’une excellente saison sur le plan individuel.

Néanmoins, le directeur général du club, Arnaud Pouille, s’est exprimé sur ces dossiers chauds. Selon lui, aucun des joueurs du club ne possède de bon de sortie, ce qui signifie qu’il ne compte pas les vendre, surtout que la trésorerie n’est pas son principal problème. Il ouvre la porte à des départs si les projets sont vraiment très intéressants pour les joueurs.

On peut ainsi penser que si de très grosses offres, provenant de clubs bien plus grands que Lens, venaient à vouloir signer les deux joueurs, il y aurait alors une possibilité de transfert. Ainsi, avec de nombreux autres clubs positionnés sur les deux joueurs, l’OM a-t-il encore une chance ?

Alors que Fofana semble un coup possible pour Marseille, Jonathan Clauss, lui, serait courtisé par l’Atlético Madrid. Si les discussions entre les deux parties seraient avancées, il serait difficile pour Longoria de pouvoir concurrencer l’actuel 3ᵉ de Liga, qui compte déjà quelques joueurs français dans son effectif. On peut donc s’attendre, au mieux, à voir un des deux joueurs à l’OM, mais manifestement pas le duo qui a brillé tout au long de la saison.