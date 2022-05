L’OM parviendra t-il à décrocher la seconde place en cette fin de saison ?

Alors que la fin de championnat en Ligue 1 est très mouvementée, la seconde place n’aura jamais été aussi indécise. On pouvait penser, quelques semaines auparavant, que Marseille pouvait faire une saison réussie, en gagnant un titre européen et en décrochant une seconde place bien méritée, mais tout a basculé en quelques matchs. Les hommes de Sampaoli devront espérer un miracle pour reprendre la deuxième place.

Une fin de saison décevante

Cette fin de saison, du côté de l’OM, est tout l’inverse de celle de Monaco, qui monte en puissance depuis un mois maintenant. Le club phocéen a connu plusieurs désillusions, qui ont énormément affecté le collectif.

Tout a commencé par la défaite en Ligue Europa Conférence, contre le club néerlandais Feyenoord. Les Marseillais ont manqué beaucoup d’occasions au match aller, et n’ont rien su faire au match retour, ce qui a envolé leur espoir de remporter cette compétition. Objectivement, l’équipe aurait largement pu aller au bout, mais n’ont pas montré d’efficacité chirurgicale quand il le fallait.

Comme si cela ne suffisait pas, les Marseillais se sont fait terrasser chez eux, au Vélodrome, par leur rival, l’Olympique Lyonnais (3-0). Cette défaite fut une addition à la méforme des joueurs, qui n’y arrivent plus trop depuis. Certes, une victoire facile à Lorient (3-0) pouvait laisser croire à une fin de saison réussie pour le club phocéen, mais Génésio et ses hommes ont vite refroidi les supporters marseillais.

La défaite contre le Stade Rennais aurait largement pu être plus importante. Les joueurs peuvent être heureux d’être repartis seulement sur le score de 2-0, lui qui aurait pu être fleuve. La défense marseillaise et l’inefficacité offensive, a été criante. Sans leur homme fort, Dimitri Payet, absent pour blessure, on peut se demander si la deuxième place est toujours possible.

L’OM 5ème meilleure affluence dans les 5 grands championnats d’Europe : 1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 M.United = 72 920

2. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal = 59 124

3. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West ham = 57 903

4. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham = 57 885

5. 🇫🇷 #OM = 55 283

6. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool = 52 858

7. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 M. City = 52 427

8. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Newcastle = 49 904#TeamOM pic.twitter.com/EGbbMvJq1c — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 17, 2022

Pendant ce temps, Monaco s’est fait peur, mais a su faire une remontée incroyable, passant de 0 – 2 à 4 – 2 contre Brest, ce qui fait de ce match, leur neuvième succès consécutif.

🔴 Le classement de la Ligue 1 en live ! 1. Paris 80 Pts

2. Marseille 68 Pts

3. Monaco 65 Pts

4. Nice 63 Pts

5. Rennes 62 Pts

6. Strasbourg 60 Pts

7. Lens 58 Pts

…

15. Troyes 37 Pts

16. Clermont 36 Pts

17. Lorient 34 Pts

18. ASSE 31 Pts

19. Metz 28 Pts

20. Bordeaux 27 Pts — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 14, 2022

Un dernier espoir

Monaco, qui a ainsi arraché la seconde place à une journée de la fin, a le même nombre de points que Marseille, mais une différence de points plus élevée. Cependant, les Monégasques affronteront la valeureuse équipe de Lens, tentée de leur jouer un mauvais tour.

En effet, la saison dernière, c’est Monaco qui a privé Lens de compétition européennes. Cette année, l’inverse pourrait avoir lieu, ce qui ferait forcément plaisir aux supporters, et à l’équipe de l’OM. Cependant, même si Monaco fait un faux pas contre Lens, Marseille devra déjà gagner son match.

À domicile, contre Strasbourg, la victoire sera impérative pour maintenir les espoirs de qualification directe à la prochaine édition de la Ligue des champions. Au match aller, les hommes de Sampaoli s’étaient imposés assez facilement, sur un score de 2 – 0. Il faudra répéter la même performance et prier pour que le sentiment revanchard de Lens leur permette de stopper la folle série de victoires de Monaco.