L’OM obtient une sacrée ristourne pour son premier transfert de l’été ?

L’Olympique de Marseille pourrait boucler un premier dossier estival dans les jours à venir. Un transfert du côté de l’Italie où un milieu de terrain est chassé depuis plusieurs semaines. Et bonne nouvelle, l’OM ne paiera pas le prix fort.

Pablo Longoria n’a pas attendu le coup d’envoi du mercato estival pour se mettre en action. Le président de l’OM bosse activement depuis de nombreuses semaines afin d’apporter à Jorge Sampaoli tous les renforts dont il va avoir besoin. Objectif : Proposer un effectif digne de la Ligue des Champions. Pour cela, l’OM cherche principalement un renfort par ligne. Et notamment au milieu du terrain, pour remplacer Boubacar Kamara, parti vers l’Angleterre et Aston Villa. Sur la short-list marseillaise, il y a plusieurs noms. Mais en tête de gondole, on retrouve un nom bien précis : Jordan Veretout.

️ Pablo Longoria va recruter Malin, il ne faut pas s’attendre à voir des stars au prochain mercato. Ce n’est pas le projet de Pablo Longoria ! #TeamOM | #MercatOM @laprovence pic.twitter.com/M2iRP3sGzg — (@LaMinuteOM_) May 24, 2022

Rome d’accord pour vendre

Après avoir explosé au grand jour en Serie A, Jordan Veretout a gagné ses galons d’incontournable à l’AS Rome.

Mais depuis l’arrivée de José Mourinho, le Français a perdu de sa superbe. Au point d’avoir été placé sur la liste des transferts par son club. Une opportunité que souhaite saisir l’OM et Pablo Longoria s’est positionné sur le dossier depuis le printemps. Des discussions ont démarré et l’OM est parfaitement placé pour l’emporter.

L’écurie phocéenne a fait savoir qu’il était prêt à dépenser plus de 10 millions d’euros.

Et si les discussions ont quelque peu ralenti faute de se mettre d’accord sur le prix, l’AS Roma vient de débloquer le dossier.

Une baisse de prix salutaire

Selon les dernières rumeurs, l’AS Roma voudrait accélérer la vente de Jordan Veretout, quitte à faire un effort financier. Le deal pourrait se signer autour des 10 millions d’euros plutôt que les 15 initialement évoqués. Une jolie ristourne pour l’OM qui tiendrait sa première recrue de l’été. Un joueur d’expérience pour donner du poids à son entrejeu. Avec Rongier, Guendouzi et Gueye, Sampaoli va avoir besoin d’un nouveau taulier. A quelques mois du Mondial, Veretout débarquerait à l’OM avec plusieurs objectifs. Se relancer après quelques mois compliqués, prendre une vraie place dans le système de Sampaoli et rêver au Mondial 2022 avec les équipes de France.

Pour la suite, Pablo Longoria tentera de boucler un second transfert, celui de Mohamed-Ali Cho (Angers). Les négociations sont également très bien avancées, avec un accord à 12 millions d’euros. Viendra ensuite les dossiers Saliba et Harit, que l’OM souhaite conserver. En attendant une belle surprise en attaque, avec la venue d’un buteur. Plus inspiré que le Milik de 2021-2022…