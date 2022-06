L’OM en difficulté dans son mercato, 🤡 les Parisiens se réjouissent

La rivalité entre L’OM et le Paris Saint-Germain est sûrement l’une des plus belles, et l’une des plus fougueuses au monde. Dans ce genre de rivalité, l’expression « le malheur des uns fait le bonheur des autres » n’a jamais semblée aussi vraie. Actuellement, le club marseillais n’arrive pas, malgré de bonnes prestations, à rattraper son concurrent. Au niveau du recrutement, l’OM peine à faire venir des joueurs de grandes classes, et doit se rabattre sur une politique de transferts plus opportuniste, plus intelligente.

Un combat commun

Pourtant, il y a des problèmes communs entre les deux clubs. Ce problème majeur se situe pour les deux parties aux niveaux des départs. L’OM paie ses mauvais choix entre termes de transferts passés et à du mal à revendre ses indésirables à cause de leur gros salaire. De plus, quand le club marseillais arrive enfin à vendre, les sommes perçues ne sont pas très élevées. Côté PSG, la révolution annoncée à du mal à prendre forme, car bien que les moyens soient nombreux côté parisien, l’effectif a besoin d’être dégraissé, mais Paris peine à vendre.

🗞 Le club de Salertina 🇮🇹 est à la recherche d'un attaquant. Les dirigeants du club de serie A auraient ciblé Arek Milik 🇵🇱 #TeamOM | #MercatOM @CorSport pic.twitter.com/a1eIpQxpDp — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 22, 2022

Dans ce sens, les deux clubs sont assez similaires, mais il est amusant de constater comment les réussites d’un club attirent la rage des supporters de l’autre, et qu’à l’inverse, lors d’un échec (comme par exemple celui de la piste menant Zidane au PSG), on assiste aux réjouissances du club ennemi. Le fait que beaucoup de médias marseillais annoncent à chaque mercato, la possible arrivée de grands noms dans la cité phocéenne, pour au final, peu de résultats, amuse beaucoup les Parisiens.

Dernier exemple en date, Sadio Mané. En effet, le Sénégalais, passé par Metz, avait confié qu’il serait compliqué de jouer au PSG sachant que son club de cœur était l’OM. De là, beaucoup de supporters avaient imaginé la possibilité que l’ailier rejoigne l’OM. Il y a également le cas de Boubacar Kamara. Le petit prodige de l’OM à signer à Aston Villa pour la belle somme de 0 euros.

Cela a amusé les Parisiens, car les supporters de l’OM avaient beaucoup raillé le PSG qui laissait partir librement ses meilleurs jeunes.

Un fossé encore plus grand entre les deux clubs ?

Ce qui peut réjouir les supporters du PSG, c’est le fait qu’actuellement, il est très difficile d’imaginer l’OM bouchant le trou qui les sépare de leur grand rival, du moins dans un futur proche. Ce fossé pourrait même s’agrandir au fil du temps, car l’OM manque encore énormément de régularité. Les plus fervents défenseurs du club olympien diront qu’ils n’ont pas les mêmes moyens que leur rival, et même si cette donnée est très vraie, les Parisiens répondent que l’OM est très loin d’être pauvre.

Vous l’aurez compris, la guerre entre ces deux clubs ne s’arrêtera probablement jamais. Si aujourd’hui, en ayant fini respectivement premier et second du championnat de France, les deux clubs sont plutôt dans une bonne dynamique, ce n’a pas toujours été le cas.

Dans tous les cas, les deux équipes ont toujours des arguments pour se moquer de l’autre, et vice versa.