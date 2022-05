L’OM déjà vendu ? Toutes les infos

Alors qu’on entendait déjà des rumeurs l’année dernière concernant une possible vente du club phocéen, il semblerait que tout se soit accéléré ces derniers temps. Le club aurait déjà même acté sa vente dans un futur proche. Attention tout de même, à prendre les informations avec des pincettes, lorsque l’on sait ce qui s’est passé en 2021.

La prétendue fausse vente en 2021

Tout d’abord, revenons-en à ce qui s’est passé l’année dernière sur la prétendue vente du club, grandement partagée et même médiatisée sur des chaînes d’informations sportives comme L’équipe.

Rumeur de rachat

En février 2021, des rumeurs sur une vente de l’OM qui couraient depuis déjà de nombreux mois ont, soudain, pris énormément d’ampleur, avec notamment des chiffres qui faisaient écho dans plusieurs journaux sportifs :

Rachat à 480 millions €

McCourt négociait pour une vente à 600 millions €

Le racheteur serait multimilliardaire

Augmentation de capital de + de 100 %

On a entendu tous les chiffres et rumeurs possibles. Cependant, ces informations étaient médiatisées sur des chaînes d’informations sportives, ce qui les rendait crédibles.

Prince Al-Walid Ben Talal

L’identité du présumé acheteur, Al-Walid Ben Talal : un prince et homme d’affaires saoudiens de 62 ans. Plusieurs sources proches du concerné affirmaient qu’il n’aimait pas le football, tandis que d’autres disaient le contraire. Ainsi, les intentions de ces hommes à l’égard du club phocéen étaient floues. Patron d’un palace parisien, il est l’une des grandes fortunes mondiales et possède plus d’une dizaine de milliards de dollars. Cependant, la réalité est qu’il ne s’est rien passé depuis, et que le propriétaire de l’OM a démenti toute envie de vente.

Vente d’ores et déjà actée ?

Après cet énorme flop, l’OM, jusqu’aujourd’hui étant toujours le club appartenant au très riche américain Frank McCourt, serait déjà vendu dans les coulisses.

Négociations en cours

Si l’on en croit les dernières informations du journaliste Thibaud Vézirian, concernant l’Olympique de Marseille, le club officialisera bientôt sa vente. Le club, en négociations avec un racheteur dont l’identité n’a pas été précisée, devrait confirmer cela dans un délai proche. Tout se serait accéléré ces dernières semaines. Ces informations sont à prendre avec d’énormes pincettes quand on sait que ce même journaliste nous promet une vente depuis bientôt près de deux ans, sans qu’il ne se passe jamais rien à la fin.

Le plan de McCourt

Thibaud Vézirian affirme même que, depuis le début, Frank McCourt, propriétaire du club, aurait engagé l’actuel président du club, Pablo Longoria, afin de redresser le club et le ramener sur la scène européenne pour faciliter une potentielle vente. Avec les prestations du club cette saison, en Ligue 1, ou en Europa Conference League, où ils sont toujours en lice pour accrocher une place en finale, nul doute que des investisseurs auraient envie de s’approprier le club du sud.

Voilà, vous savez tout ce qui s’est dit sur la possible vente du club phocéen. Comme dit précédemment, il faut garder d’énormes pincettes quant à la véracité de ces informations, et de son auteur. Le journaliste Thibaud Vézirian, d’après lui, aurait des sources sûres, mais lui n’en est pas une.