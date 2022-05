L’OM atomisé par Feyenoord aux portes de la finale

Dans une ambiance de gala, les Olympiens n’ont pas réussi à marquer un but (0:0) et accompagnent l’équipe néerlandaise sur le chemin de la finale le 25 mai en Albanie.

Une terrible déception pour Sampaoli

Quelle déception pour l’Olympique de Marseille ce jeudi soir ! Au terme d’une demi-finale plutôt dominante, le club marseillais n’a pu battre le Feyenoord Rotterdam. Au terme des 90 minutes, ils ont été tenus en échec (0-0) et ont dû s’incliner en finale de conférence de la Ligue Europa. Les hommes de Jorge Sampaoli ont tout donné pendant le match, mais n’ont jamais pu passer devant Marciano, qui a laissé son but intact. Le Feyenoord Rotterdam se rendra à Tirana, en Albanie, le 25 mai pour affronter l’AS Roma, vainqueur de Leicester en Italie, pour le titre.

Payet, la révélation manquante

Cette demi-finale retour a basculé à la 30e minute de jeu, dans une scène qui n’est pas sans rappeler la finale perdue de l’Europa League en 2018. Le Vélodrome a été plongé dans un silence assourdissant pendant plusieurs minutes alors que le capitaine Dimitri Payet, allongé sur le sol, ne pouvait se relever qu’avec l’aide des aides-soignants.

Le Français a quitté le terrain en boitant. L’OM a ainsi perdu la plupart de ses espoirs d’atteindre la finale.

En l’absence de son numéro 10, remplacé par Arkadiusz Milik, l’équipe de Jorge Sampaoli n’a pas trouvé son rythme contre Feyenoord. L’élimination du leader marseillais a coïncidé avec une grande période de force du club néerlandais jusqu’à la mi-temps. Marseille, avec une tête de son attaquant polonais, n’était soulagé que par quelques contre-attaques de Gerson et William Saliba.

Avant son départ, Dimitri Payet avait, en revanche, créé les deux plus belles situations. Un frisson parcourt le Vélodrome lorsque son tir du gauche s’écrase sur la barre transversale au centre de la surface.

L’OM peut avoir des regrets

On s’attendait à une deuxième mi-temps plus tendue, notamment avec des buts, mais il n’en a rien été et l’OM a eu beaucoup de mal à se projeter sur le but adverse malgré une grande volonté. Les attaquants marseillais ont passé une soirée difficile et l’OM a subi une grosse déception à la fin des 90 minutes, en se cassant les dents sur un bloc néerlandais. Marseille a été éliminé aux portes de la finale lors de la conférence de la Ligue Europa et peut se mordre les doigts si la troupe de Jorge Sampaoli atteint la finale.

La finale se déroulera sans Marseille, mais opposera le Feyenoord à l’AS Roma. Marseille n’a plus que la Ligue 1 et doit défendre sa deuxième place à tout prix s’il ne veut pas tout perdre à la fin de la saison 2021-2022…

Valentin Rongier, débordant au centre de la défense, aurait pu lâcher un Vélodrome en attente, mais son tir était trop mou et laissait Marciano libre (54e). Malgré un carton jaune pour une tentative de Trauner après une heure de jeu, l’OM, qui avait le cuir en main, ne parvenait pas à trouver le supplément d’âme nécessaire pour faire craquer Feyenoord. Sans un Steve Mandanda attentif dans les derniers instants, les Phocéens auraient certainement fini par s’incliner.

L’absence de Duje Caleta-Car sur le but de la victoire 3-2 à l’aller a finalement été déterminante. Marseille ne jouera pas la finale de la première conférence de l’Europa League. Elle opposera le Feyenoord à l’AS Roma de José Mourinho, qui a éliminé Leicester de la compétition jeudi soir (1-0, 1-1 à l’aller).