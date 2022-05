L’OM a trouvé un nouveau Gerson à acheter !

Si Gerson a mis du temps à trouver ses marques à l’OM, le Brésilien est clairement monté en puissance sur la fin de saison. Suffisamment pour donner envie de le voir en pleine possession de ses moyens en 2022-2023… Et pour inciter les Marseillais à poursuivre leur marché au Brésil, à la recherche d’une nouvelle pépite.

En acceptant d’investir un chèque de 20 millions d’euros sur Gerson, Frank McCourt a fait un vrai effort. L’OM a ainsi pu mettre la main sur un joueur aussi prometteur que talentueux.

La fin de saison du milieu de terrain le prouve, Gerson va faire très mal sous les couleurs phocéennes.

En confiance, libéré, il a toutes les qualités pour devenir un top joueur européen. Et l’OM peut raisonnablement envisager de pouvoir s’appuyer sur lui dans le futur pour sa campagne européenne, comme une belle revente lorsqu’il sera mûr pour un transfert vers une plus grande maison. Un investissement réussi, pour le moment, qui donne des envies aux dirigeants marseillais. En effet, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont tous d’eux craqué pour un autre Gerson. Son nom : Danilo.

Leila Pereira, président de Palmeiras, a déclaré que Danilo ne quitterait pas le club cet été ! ❌ Le prometteur brésilien était notamment annoncé dans le viseur de l’OM. (ESPN) pic.twitter.com/HoQiNHVt1y — BeFoot (@_BeFoot) May 20, 2022

L’OM, le tremplin parfait

A 21 ans, le jeune Danilo explose depuis deux saisons sous les couleurs de Palmeiras. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du championnat brésilien à son poste, il fait naturellement saliver les écuries européennes. L’OM est là, très bien positionné. Une porte d’entrée moins prestigieuse que Barcelone, Chelsea ou l’Atletico de Madrid, qui le suivent. Entre le Brésil et l’Europe, la marche est parfois très haute. Et les jeunes espoirs ont souvent besoin d’un club intermédiaire pour réussir leur entrée sur le Vieux continent. C’est pour cette raison que Gerson a choisi l’OM plutôt que l’Atletico. A raison, le Brésilien ayant pu avoir la patience et l’indulgence du club phocéen. Le profil de l’OM est parfait pour des joueurs comme Gerson ou Danilo. Une histoire solide, une ambiance de feu, une ambition certaine et du temps de jeu assuré.

➡Seko Fofana 27 ans, 20M sans aucune plus value assurée , mature et connaissant la L1, ou bien Danilo (Palmeiras,20 ans, 25M) considéré comme un futur crack au Brésil. Fofana Ou ❤ Danilo#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/drcXdbFlPW — ⚽Ⓜ (@kobi_OM) May 23, 2022

Danilo, un vrai crack

Pour Danilo, Palmeiras ne sera toutefois pas indulgent côté prix.

Après avoir prolongé son joueur l’été dernier, pour un contrat qui court désormais jusqu’en juin 2026, les dirigeants ont inclus une clause libératoire. Son montant ? 100 millions d’euros ! Personne ne paiera un tel prix, c’est une certitude. Mais il y a un an, Palmeiras refusait de discuter sous les 15 millions d’euros. Après avoir été convoqué par Tite en sélection brésilienne, la cote de Danilo a connu un vrai coup de boost.

Il est désormais question de 20 à 30 millions d’euros, minimum.

Un investissement conséquent pour Frank McCourt, qui doit faire des arbitrages en vue de la saison prochaine. Entre Saliba et Danilo, au même prix, que doit faire l’OM ? La prise de risque est moindre sur Saliba, qui sort d’une superbe saison, qui connaît Marseille et qui veut rester. Mais l’apport d’un Danilo, en maître du milieu de terrain, rouage essentiel pour une équipe ambitieuse, pourrait apporter un vrai plus. L’arbitrage est entre les mains de Pablo Longoria.