L’Olympique de Marseille reçoit Lyon pour le compte de la 36e journée de Ligue 1.

La 35e journée de Ligue 1 se termine ce dimanche avec le très attendu match de l’Olympique entre Marseille et Lyon au Vélodrome (20h45). Un match que vous pouvez suivre sur Amazon Prime Video et à la radio sur RMC.

C’est toujours un duel spécial.

C’est toujours un duel spécial, entre paris sportifs et rivalité historique. Au terme de la 35e journée de Ligue 1, l’OM recevra l’OL, au Vélodrome ce soir (20h45), un duel à suivre à la télévision sur Amazon Prime Video, mais aussi à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

Pour Marseille, il s’agit de consolider la deuxième place et de reprendre six points d’avance sur le Stade rennais, qui a battu Saint-Étienne (2-0) samedi. C’est un bon début de saison, mais ce n’est pas suffisant pour maintenir l’équipe dans le trio de tête”, a-t-il déclaré, avant d’ajouter : “Nous devons garder la tête haute. La situation à l’OL est très différente.

Voir l’article : Femme de Lorenzo Insigne : découvrez sa splendide épouse, Genoveffa Darone Genoveffa Darone est la superbe épouse de la star de Naples,…

Mandanda dans le onze de départ contre Feyenoord ?

Mandanda pourrait être dans le onze de départ pour le match contre Lyon avant le match retour contre Feyenoord. Le gardien français devrait être épaulé par une ligne arrière plus classique composée de Rongier, Saliba, Caleta-Car et Kolasinac. Le défenseur bosniaque pourrait revenir dans le onze après la mauvaise performance de Luan Peres contre les Pays-Bas.

Guendouzi et Gerson sont susceptibles de revenir dans le onze de départ. En attaque, Milik et Under pourraient être utilisés pour retrouver du temps de jeu et avoir un impact.

Voir l’article : Lionel Messi au PSG: Pochettino pensait que le transfert de Messi était une “blague” de Leonardo ! L’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a révélé qu’il pensait que le…

Lopes n’est pas certain de commencer

L’équipe de Peter Bosz, huitième au classement, a besoin de gagner pour rester dans la course aux places européennes. “Il reste encore quatre matchs, on y croit, tout est encore possible, a martelé cette semaine le technicien néerlandais. On sait que ça sera difficile mais Marseille a joué jeudi et peut-être que c’est un petit avantage pour nous.” a déclaré l’entraîneur néerlandais cette semaine.

Ils devront encore faire sans Jason Denayer, Sinaly Diomandé, Maxence Caqueret et Rayan Cherki, qui sont blessés ou en convalescence. Anthony Lopes, qui a manqué les quatre derniers matchs, est de retour mais ne sera probablement pas titulaire. Jorge Sampaoli pourrait être tenté de laisser certains de ses joueurs au repos, car le calendrier des rencontres est très chargé.

Au match aller, son équipe s’est inclinée 2-1 dans un Groupama Stadium vide, deux mois après le jet de bouteille sur Dimitri Payet et le scandale qui a suivi.

Ceci pourrez vous intéresser : Cristiano Ronaldo a-t-il fait une erreur en venant à Manchester United ? Lorsque Cristiano Ronaldo a décidé de se séparer de la Juventus l’été…

Lopes : “Le vestiaire a une mentalité de revanche”.

Anthony Lopes, membre de l’effectif de l’OM Londres, s’est exprimé sur la mentalité de son équipe avant son déplacement à Marseille, et cherche à faire en sorte que le match aller entre les deux équipes joue en sa faveur.

« Il faudra répondre dans tous les domaines. On va là-bas avec de l’ambition pour aller chercher les trois points. Ce n’est pas une saison de tout repos. Elle est moyenne. Le vestiaire a un état d’esprit revanchard. On se focalise sur le terrain. Marseille jouera à domicile. Ils sont en demi-finale de Coupe d’Europe.

💙 LIKE si tu vas supporter l’OM ce soir. #OMOL pic.twitter.com/8DNLlhAgjR — Actu Foot (@ActuFoot_) May 1, 2022

On va jouer dans un stade qui sera plein. Ils seront poussés par le public. A nous de radoucir tout ça et d’aller prendre les trois points. Il faudra s’appuyer sur les bonnes choses faites lors du match aller.

On a été chercher les 3 points en fin de match. Peu importe l’équipe qui se présente à nous, il faut gagner. On a eu pas mal de pépins donc on a fait avec les forces présentes. J’espère pouvoir être présent dimanche.

On avance dans le bon sens. On fait étape par étape. J’aurai un dernier gros test ce vendredi pour voir si je suis apte.

Ça a été compliqué. On a pris le temps. Il n’y a rien qui me travaille actuellement. Je pense seulement à être présent pour dimanche et à être performant. J’arrive à faire abstraction du reste. Si on est dans cette situation, c’est qu’on n’a pas fait le nécessaire avant. » Anthony Lopes