Lionel Messi : Quitter Barcelone a été un choc, mais la star du PSG s’adapte bien à Paris

(Reuters) Devoir quitter Barcelone a été un choc pour Lionel Messi, mais l’attaquant argentin a déclaré que des visages familiers l’avaient aidé à s’installer au Paris St Germain.

Le joueur de 34 ans, qui a commencé sa carrière professionnelle avec le Barça et est leur meilleur buteur avec 672 buts, a rejoint le PSG pour un contrat de deux ans lors de la fermeture de la saison après avoir été informé par le club catalan qu’il ne pouvait pas se permettre de le garder.

“Je suis revenu à Barcelone (de la Copa America en juillet) pour préparer la saison, après avoir profité des jours de vacances supplémentaires que l’entraîneur (Ronald Koeman) m’avait accordés”, a déclaré Messi à France Football dans une interview publiée le Samedi.

« J’avais en tête de signer mon contrat et de commencer à m’entraîner tout de suite. Je pensais que tout était réglé et qu’il ne manquait plus que ma signature (sur le contrat).

“Mais quand je suis arrivé à Barcelone, on m’a dit que ce n’était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais trouver un autre club, car le Barça ne pouvait pas se permettre de prolonger mon contrat. Cela a changé mes plans.

“C’était extrêmement dur à supporter. Penser qu’il faudrait quitter notre maison et que la famille devrait changer sa routine”, a ajouté le sextuple Ballon d’Or.

Amis dans le vestiaire

Messi, cependant, a retrouvé Neymar au PSG, après que lui et le Brésilien ont joué ensemble pendant quatre saisons à Barcelone de 2013 à 2017, et ont rejoint ses compatriotes Leandro Paredes et Angel Di Maria et l'entraîneur Mauricio Pochettino, également argentin.

“C’était une grande partie de ma décision parce que je savais que je venais dans un nouveau pays et que je devais repartir de zéro. Savoir que j’avais des amis dans le vestiaire m’a fait penser que les choses seraient plus faciles à adapter”, a déclaré Messi .

“Et je n’avais pas tort, car c’était très facile à régler, surtout parce qu’il y a beaucoup de joueurs qui parlent espagnol, comme moi, et des amis comme ‘Ney’, ‘Lea’ (Paredes), ‘Fideo’ (Di Maria) , qui m’a aidé à mon arrivée.”

Après l’expérience “très douloureuse” de quitter le Barça, où Messi est arrivé à l’âge de 13 ans, il vise désormais un cinquième titre en Ligue des champions.

Messi forme, avec Neymar et l’attaquant français Kylian Mbappe, l’une des formations offensives les plus redoutables au monde, mais il est conscient qu’ils doivent travailler pour trouver l’équilibre parfait.

Alors que Neymar et Messi se connaissent depuis des années, l’attaquant argentin et français Mbappe a encore besoin de nouer une relation.

“Avec un joueur comme lui, c’est facile de s’entendre. De plus, Kylian parle parfaitement espagnol, donc nous avons aussi de bons échanges en dehors du terrain”, a déclaré Messi, qui a jusqu’à présent marqué un but en cinq apparitions dans toutes les compétitions pour le PSG. .

“Cela facilite les choses. Maintenant, je ne suis ici que depuis peu de temps, il est donc encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais je suis sûr que ça marchera bien.”