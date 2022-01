Linares Deportivo – Barcelone : ​​Prédiction, formations probables et conseils pour votre paris

Linares Deportivo et Barcelone s’affronteront mercredi 5 janvier à 19h30 dans un match valable pour les seizièmes de finale de la Copa del Rey, ou Coupe du Roi, le tournoi national d’Espagne. Nous avons décrit ici quelques paris possibles sur le pronostic Linares Deportivo – Barcelone.

Cotes et Astuces pour les Prédictions Linares Deportivo – Barcelone

Prédiction Linares Deportivo – Barcelone 1X2 : Barcelone @ 1,25 – Eurobet

Nous sommes arrivés à la compétition nationale, après le championnat, le plus important d’Espagne, la Copa del Rey, qui, comme dans notre Coupe d’Italie, donne aux équipes de deuxième et troisième division la possibilité de rivaliser avec des équipes d’un autre niveau, celles de la Liga, et c’est le cas de ce match, entre Linares Deportivo qui évolue en troisième division espagnole, notre Lega Pro, pour ainsi dire, et Barcelone que l’on connaît très bien. Pour ce match le pronostic est assez facile compte tenu de la différence technique entre les 2 formations. Voir l’article : Manchester United – Wolverhampton : Prédiction, formations probables et cotes. Barcelone, qui ne passe pas un bon moment même si l’inclusion de Xavi a apporté un nouvel air aux Blaugrana, sera en tout cas l’équipe la plus susceptible de passer le tour et donc d’accéder aux huitièmes de finale de la Coupe. Pour Barcelone, la victoire est cotée à 1,25 !

Prédiction Plus / Moins de 2,5 : Plus de 2,5 @ 1,62 – Lottomatica

Il ne peut manquer d’être un match dans lequel peu de buts seront marqués, et 3 buts pour un tel match est probablement le minimum, c’est pourquoi Over 2. Lire aussi : Rennes – Lyon (OL) : Pronostic, formations probables et conseils pour votre paris.5 est l’une des cotes les plus jouées, compte tenu également des cotes qui ne sont pas aussi basses que ça devrait être, un bon 1,62 !

Prédiction But / Pas de But : Pas de But @ 1,57 – Goldbet

Entre Goal et No Goal, donc réseau des deux équipes ou pas, nos experts n’ont aucun doute. Voir l’article : Angers SCO – OGC Nice : prédiction et formations probables. Barcelone sera certainement la seule équipe à marquer dans ce match, option cotée sur Goldbet à 1,57 !

Les cotes du match Linares Deportivo – Barcelone

Les cotes 1X2 de ce match fournies par Bet365 sont les suivantes :

Les quotas indiqués sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Ceci pourrez vous intéresser : Marseille OM – Reims SR : Pronostic, cotes et compositions probables Marseille et Reims s’affronteront mercredi 22 décembre à 21h00, dans un match…

Les formations probables de Linares Deportivo – Barcelone

Parmi les lignes de Linares Deportivo, il n’y a pas d’indisponible, une situation complètement différente à la place pour Barcelone qui devra se passer de nombreux joueurs, également à cause de Covid, notamment: Ansu Fati, Braithwaite, Depay, Wague, Pedri, Sergi Roberto, Dest et Demir. Voici les files d’attente probables ci-dessous:

Formation probable Linares Deportivo (4-3-3): Juskevicius, Perejon, Guerrero, Josema, Marin, Sanchidrian, Rodri, Melendez, Carnicer, Vallina. Entraîneur : Alberto Gonzalez Fernandez

Formation probable de Barcelone (4-3-3): ter Stegen, Araujo, Garcia, Lenglet, Alba, de Jong, Busquets, Gavira, Dembelé, Jutgiá, Ezzalzouli. Entraîneur : Xavi Hernandez.