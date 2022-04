Lewandowski prend une décision ferme et définitive à propos de Håland

Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich. L’attaquant polonais a pris une décision concernant son avenir et souhaite rejoindre le FC Barcelone cet été, après avoir été irrité par les contacts entre son conseil d’administration et Erling Håland.

L’attaquant polonais a pris une décision quant à son avenir et souhaite rejoindre le FC Barcelone cet été.

L’attaquant de 33 ans a pris une décision claire sur son avenir et souhaite rejoindre le FC Barcelone cet été. Dans l’édition d’aujourd’hui de L’Equipe, la décision du Polonais est claire : il veut déménager à Barcelone cet été. Le natif de Varsovie, qui a un contrat jusqu’en juin 2023, pense qu’une telle opportunité ne se représentera pas. Après tout, rien ne garantit que Barcelone s’intéressera encore à lui dans un an, lorsqu’il sera libre. Lewandowski est mécontent de ses contacts avec Håland. Même si cette histoire a été conçue comme une monnaie d’échange pour mettre la pression sur les responsables de la négociation d’une prolongation, Lewandowski a bien l’intention de partir. Sa femme Anna a annoncé sur les médias sociaux qu’elle allait prendre des cours d’espagnol. Actuellement, il existe un véritable fossé entre le joueur et sa direction.

Le meilleur buteur européen (48 buts cette saison) n’a pas encore digéré les contacts entre sa direction et Erling Håaland. Selon le journal, Lewandowski a été contrarié lorsqu’il a appris que le directeur sportif Hasan Salihamidzic avait rencontré la star de Dortmund il y a un mois et demi pour discuter d’un éventuel transfert cet été. Le Bayern a finalement laissé tomber le “cyborg” norvégien parce que ses exigences étaient trop élevées, mais le mal était fait. La confiance semble avoir été rompue.

Le Bayern ne veut pas le vendre, mais…

Jusqu’à présent, le Bayern a tenu bon. Les champions d’Allemagne ne voient pas l’intérêt de laisser partir leur grand attaquant et pensent qu’il vaut mieux miser sur lui pour une saison de plus, quitte à ce qu’il parte gratuitement en juin 2023. Ils l’ont dit à l’agent du club allemand, Pini Zahavi, lors d’une réunion jeudi. Mais le club bavarois tiendra-t-il ses promesses ? Ce n’est pas certain. On ne sait pas si le Bayern ira jusqu’au bout de sa décision, mais en coulisses, la direction munichoise étudie différents profils d’attaquants pour remplacer Lewandowski, selon notre média. Les noms de Darwin Nunez (Benfica), Romelu Lukaku (Chelsea), Patrik Schick (Leverkusen) et Sebastien Haller (Ajax) ont été cités. La deuxième réunion, qui doit se tenir à l’été 2009, est prévue pour la fin de l’année. La deuxième rencontre entre le club de Munich et Zahavi, qui aura lieu dans les prochains jours, devrait permettre d’en savoir plus.

La Bundesliga serait-elle à gagner si Robert Lewandowski quittait le Bayern Munich ?

Le directeur général de Mayence 05, Christian Heidel, s’est entretenu avec Sport Bild de l’état de la Bundesliga, de la domination du Bayern Munich et de la mesure dans laquelle un transfert de Robert Lewandowski pourrait modifier l’équilibre des forces.

A ce stade, Heidel pense que le Bayern Munich devra imploser en une saison pour qu’une autre équipe puisse dépasser les Bavarois.

“Le Bayern ne deviendra champion que s’il fait lui-même beaucoup d’erreurs et que le leadership ou la composition de l’équipe ne lui convient pas du tout – je ne vois pas cela pour le moment, même s’il y a beaucoup d’agitation dans les médias”, a déclaré Heidel. “Avec Julian Nagelsmann, ils ont fait un très bon choix en tant qu’entraîneur. Une question passionnante sera ce qui se passera le jour du départ de Robert Lewandowski – il se pourrait que quelqu’un passe à côté d’eux. Mais le Bayern a toujours trouvé des joueurs qui font en sorte qu’il n’y ait qu’un seul champion grâce aux possibilités qu’ils se sont données au cours des dernières décennies. Pour cela, il faudrait que tout fonctionne pour une autre équipe (pour dépasser le Bayern Munich). Dortmund s’en est approché une fois sous Thomas Tuchel, lorsqu’il était deuxième avec 78 points. Pour l’instant, je ne vois personne qui puisse être aussi dangereux pour le Bayern”.

Le point de vue de Heidel est basé sur la réalité plus qu’autre chose à ce stade. Le Bayern Munich est un grand favori chaque saison, mais si Lewandowski part, un faux pas dans son remplacement pourrait niveler le terrain de jeu juste assez pour qu’un autre club puisse monter un défi au Rekordmeister.

