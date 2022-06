Lewandowski, Mané, Dybala… Le PSG va s’offrir un buteur de classe mondiale !

Le PSG envisage d’investir sur un nouvel attaquant la saison prochaine. Les performances de Mauro Icardi ne sont clairement pas à la hauteur des attentes et Paris a besoin d’une gâchette pour épauler Mbappé et Messi. Voici les profils étudiés.

A l’aube d’un nouveau mercato estival, Paris se prépare à de grandes manœuvres. Le club se refonde en totalité, à la demande d’un Kylian Mbappé qui souhaite voir les choses changer. Et du côté du mercato aussi il faut s’attendre à du mouvement. Le PSG sort d’un nouvel échec en Ligue des Champions et les manques sont clairement identifiés. Plus de clarté dans la hiérarchie des gardiens de but pour savoir qui de Gigi Donnarumma ou Keylor Navas est le patron ; Une recrue en défense centrale si jamais Sergio Ramos n’est pas à 100% ; un nouveau taulier au milieu pour épauler Marco Verratti et enfin, un attaquant de pointe, capable de se muer en buteur de tous les instants, ce que ne fait plus Mauro Icardi depuis des mois. Un plan de vol entre les mains de Luis Campos, le nouveau patron du sportif.

Et son plus gros chantier est bien évidemment la quête de ce buteur en or. Trois pistes sont sur le feu :

Lewandowski espère Paris

Au Bayern Munich, Robert Lewandowski a tout prouvé. Tout gagné.

Tout proche d’un Ballon d’Or 2021 qu’il aurait clairement mérité de remporter, le Polonais souhaite maintenant relever un dernier défi dans sa carrière. A 33 ans, il est mûr pour quitter l’Allemagne et la Bavière, d’autant plus que son contrat court jusqu’en 2023. Les Bavarois ont tout intérêt à le vendre, même s’ils tentent de le convaincre de rester. En vain… Lewandowski veut partir et rêve clairement de deux destinations. Le Barça, qui n’a pas l’air à l’aise financièrement. Et le PSG, où il trouvera un contrat 5 étoiles avant de partir en retraite. Pour cela, Robert Lewandowski peut compter sur son conseille et agent, Pini Zahavi. Ce dernier dispose d’une forte relation avec Paris, depuis le transfert de Neymar, qu’il a piloté de bout en bout. Avec Zahavi dans le dossier, le PSG est en position de force. Reste à savoir ce que décidera Luis Campos. Miser sur un attaquant de 33 ans, ce n’est peut-être pas dans ses plans. Mais au regard de l’efficacité d’un Lewandowski, comment ne pas être tenté de l’associer à Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar ?

Mané, le gros coup

Il s’en est fallu de peu pour que Sadio Mané offre une nouvelle Ligue des Champions à Liverpool. Sans la muraille Thibault Courtois dans les buts du Real Madrid, le Sénégalais aurait pu inscrire un ou deux buts dans cette finale européenne… Et les regrets sont d’autant plus intenses puisque Mané a certainement disputé son dernier match avec Liverpool. Des adieux tristounets mais gorgés de sourire, comme toujours avec l’attaquant sénégalais. Ce dernier souhaite en effet prendre un nouveau départ, lui qui porte les couleurs des Reds depuis 2016. A 30 ans, il estime que c’est le bon moment pour partir et tenter un nouveau challenge. Chassé par le Bayern Munich pour remplacer Robert Lewandowski, Sadio Mané est également dans les petits papiers du PSG. Ses qualités techniques, son efficacité mais surtout son état d’esprit irréprochable sont autant d’arguments en faveur de sa venue. Un dossier qui ne coûte pas grand-chose puisqu’il ne faudra débourser que 30 millions d’euros. Un prix dérisoire au regard du talent et des qualités de Sadio Mané.

Pourquoi pas Dybala

Il fait partie des très, très bons coups de l’été… A l’instar des Français Paul Pogba et Ousmane Dembele, Paulo Dybala l’Argentin est libre de tout contrat. La Juventus Turin voit partir un vrai crack et c’est désormais la course pour savoir qui va le récupérer. L’Inter Milan en rêve, mais financièrement, il y a des freins. Du côté du PSG aussi, on surveille très attentivement le dossier. Leonardo en faisait l’une de ses priorités. Mais le départ du Brésilien relance le sujet. Et Paris a également un autre souci : vendre Mauro Icardi. Hors sujet depuis plus d’un an, l’Argentin doit se trouver une porte de sortie. Quand ce sera le cas, le PSG pourra alors ouvrir en grand les portes de son attaque. Et Paulo Dybala apparait comme un bon choix, lui qui connaît très bien Lionel Messi. Expérimenté, adroit et capable de tuer n’importe quel match, l’ancien de Palerme a tout pour être la bonne pioche de l’été…