Les résultats financiers du club de l’OM sont tombés

Alors que la rumeur d’une vente du club marseillais à un riche milliardaire saoudien continue d’enfler, les clubs du championnat de France ont sorti les résultats de l’exercice 2021-2022. Marseille continue d’être déficitaire même si la tendance est plutôt bonne.

Marseille se porte de mieux en mieux

Marseille continue de perdre beaucoup d’argent, mais il y a du mieux dans l’organisation du club de la ville. L’OM va boucler sa saison avec un déficit de 76,4 Millions d’Euros sur l’exercice. Une somme colossale, mais en baisse par rapport aux précédentes saisons. Pour rappel, l’Olympique de Marseille restait sur deux exercices difficiles d’un point de vue financier et sportif :

97,8 Millions de déficits en 2020 et 5ᵉ de ligue 1 avec 60 points

91,4 Millions en 2019, ou la saison est interrompue en raison de l’épidémie de la COVID 19.

C’est donc un déficit d’exploitation de 20 Millions d’euros qui a été opéré par le club phocéen par rapport à la saison dernière. Il faut rappeler que l’épidémie de COVID-19 et la dévalorisation des droits télés après le scandale de Mediapro ont complètement déstabilisé les finances des clubs du football professionnel français.

Le scandale Mediapro a fait du mal aux finances des clubs

En 2018, média pro rachète les droits télévisés de la Ligue 1 et les revalorisant de 60% (de 715 Millions à 1,2 Milliard d’euros), les clubs préparent alors l’arrivée de nouveaux flux d’argent dans leur caisse et développe un peu plus leur masse salariale et leurs infrastructures.

L’OM retrouve un résultat financier positif pour la première fois depuis 2009. http://t.co/HMYRXxIG5v — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 8, 2013

En 2020, alors que la COVID vient d’arrêter le monde et que l’impact sur l’économie des clubs inquiète déjà les spécialistes, Mediapro demande à renégocier le contrat de la Ligue 1 et refuse de payer les sommes dus à la ligue de football professionnel. Après une longue bataille médiatique et judiciaire, les droits sont finalement revenus à Amazon pour beaucoup moins que le contrat initialement prévu avec Mediapro.

Aujourd’hui, les clubs vivent au-dessus de leurs moyens et affichent des déficits faramineux parfois difficiles à surmonter pour certains.

Comment l’OM a inversé la tendance ?

Le premier phénomène qui explique que les comptes de l’OM reparte dans le bon sens. C’est l’identité de jeu et l’équipe qui a été construite par la direction cette année, les choix sportifs ont été payants et l’OM retrouve un attrait partout à travers la France.

D’un point de vue plus technique et purement financier, l’OM n’a pas réellement réduit ses charges d’exploitation. Elles sont passées de 231,2 Millions en 2020 à 228,7 en 2021. Cette baisse est comblée par une augmentation de 4 Millions d’euros de la masse salariale du club. Le club est dans une stratégie de développement et cela fonctionne. Les recettes opérationnelles ont progressé de plus de 25 Millions d’euros en 1 an. Les droits télés sont également repartis à la hausse après le scandale de Mediapro et l’OM a touché 91 Millions d’euros sur l’exercice 2021, contre seulement 54,4 Millions l’année précédente.

Une qualification en Ligue des champions ferait du bien au compte du club

Contrairement à l’année dernière, terminée à une décevante 5ᵉ place, l’OM est encore en lice pour une place qualificative en Ligue des champions. Si l’équipe atteint son objectif, elle pourrait ajouter des dizaines de millions d’euros de recette à ses résultats et améliorer encore un peu plus sa santé financière.