L’année 2020 est marquée par une véritable révolution de la concurrence entre les professionnels des paris digitaux. Les bookmakers améliorent continuellement leurs plateformes et innovent avec des bonus plus attrayants. Découvrez dans cet article les meilleures offres qui existent actuellement sur le marché des paris sportifs.

Les meilleurs bonus offerts par les bookmakers en 2020

Outre les caractéristiques communes, les bonus offerts d’un bookmaker à un autre. Les formules ne demeurent donc pas les mêmes. Voici pour vous quelques-uns des meilleurs bonus offerts par certains bookmakers

Quelques statistiques de classement des meilleurs bonus

En fonction des propositions de bonus offertes aux nouveaux parieurs, on peut classer les meilleurs bonus bookmakers de cette manière :

N° BOOKMAKER MONTANT MAX TYPE D’OFFRE 1 WINAMAX 100 € 1er Pari sportif remboursé en cash si perdu jusqu’à 100 € 2 PMU FR SPORT 100 € 1er Pari sportif remboursé en cash si perdu jusqu’à 100 € 3 BETCLIC 100 € 1er Pari sportif offert, quel que soit le résultat jusqu’à 100 € 4 UNIBET 100 € 1er Pari sportif remboursé en Freebet jusqu’à 100 € 5 BWIN 120 € 1er Pari sportif remboursé en Freebet jusqu’à 120 € 6 PARIONS SPORT 150 € 1er Pari sportif remboursé si perdu jusqu’à 150 € 7 ZEBET 150 € 1er Pari sportif remboursé si perdu jusqu’à 100 € + 10 % des mises remboursées pendant 2 mois (50 € max)

bwin

En ce moment, bwin offre un bonus de bienvenue de 120 € à tous ses nouveaux membres. Cette prime prend la forme d’un pari gratuit qui est versé automatiquement lorsque la première mise est perdue. Pour bénéficier de ce bonus, il faut créer un compte et le valider avec tous les documents justificatifs.

Par la suite, une somme minimum de 10 € sera déposée sur le compte. Comme première mise, la plus petite somme à mettre en jeu pour avoir cette prime est de 5 €. Dans l’intervalle de 5 à 120 €, tous les premiers paris non gagnés sont remboursés à 100 %.

Zebet

ZEbet offre l’une des meilleures gratifications du marché avec son bonus de pari gratuit allant jusqu’à 150 €. Il est accessible après création et validation d’un compte chez le bookmaker. Le bonus est crédité en trois volets.

100 € offert si le premier pari (jusqu’à 100 €) perdu

10 % (25 € maxi) du montant des mises perdues dans les 30 premiers jours en cas de mise régulière

10 % (25 € maxi) du montant des mises perdues dans le second mois en cas de mise régulière

Winamax

Avec une plateforme fluide, Winamax vous propose un bonus assez rare de 100 € en argent réel. Il prend la forme de remboursement sur le premier pari perdu. Si le montant de la première mise n’atteint pas les 100 €, le joueur se voit rembourser intégralement son premier pari. Cet argent est disponible à partir d’un dépôt et pari minimum de 1 € dans un compte valider avant 30jours.

Unibet

Le bonus offert pour le premier pari perdant va jusqu’à 100 €. Toutefois, si le joueur s’inscrit avec un code promo, l’offre monte à 120 €. Voilà une belle somme dont toute personne peut bénéficier. Pour commencer, il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription. L’étape suivante consiste à faire un dépôt et une mise de 5 € sur une cote de 1,4. En cas de perte, la prime vous sera attribuée.

Parions Sport

Chez Parions Sport, c’est une offre promotionnelle de 150 € sous forme de freebet offert en cas de première mise perdue. Le bonus reste utilisable pour une mise ultérieure sans condition de mise minimum au pari. Comme certains bookmakers, l’obtention du bonus est sous la contrainte d’un dépôt de 10 € et d’une mise de 5 € au moins. Bien sûr, le compte du joueur doit être validé dans un délai de 30 jours après l’inscription.

Qu’est-ce qu’un bonus bookmaker ?

Initialement conçu pour attirer les amateurs du jeu, le bonus est devenu un axe important de la qualité du service offert par les bookmakers. Il s’agit en fait d’une prime promotionnelle destinée à créditer le compte du joueur ou à lui rembourser ses pertes en partie ou intégralement.

On distingue les bonus de bienvenue qui sont uniquement attribués aux nouveaux inscrits. Ils sont les plus répandus à l’heure actuelle. En dehors de ceux-ci, certains professionnels proposent des primes de fidélité ou des offres promotionnelles à leurs anciens parieurs. Il serait quand même utile de rappeler qu’un bonus bookmaker est sous condition de dépôt ou de retrait. Ceci implique donc de prendre des précautions dans son usage.

Les types de bonus offerts par les bookmakers

Un bookmaker représente un expert de jeu qui offre la possibilité de gagner de l’argent à travers le pari sur des événements sportifs. Bien sûr dans ces conditions, le joueur doit effectuer une mise dont le montant de base est jadis défini.

De façon générale, deux catégories de bonus sont affectées aux parieurs. Il s’agit des offres réservées aux nouveaux joueurs et de celles destinées aux anciens. En ce qui concerne les bonus réservés aux arrivants, on distingue :

Le bonus de dépôt qui est une prime offerte par le site en fonction du premier montant versé sur le compte

Le bonus premier pari remboursé : l’opérateur vous restitue l’intégralité de votre première mise jusqu’à un seuil si ce dernier est perdu

Le bonus de pari gratuit : c’est une nouvelle chance accordée par le bookmaker si le joueur fait un mauvais départ

Voici plus de précision sur ces bonus.

Le bonus de paris gratuit

Selon les termes de ce type d’offre, le bookmaker vous retourne le montant du premier placement s’il est perdu. Contrairement au bonus précédent, la somme versée par le site est sous forme de paris gratuits. Il ne peut donc être retiré par le joueur. De plus, lors de la prochaine mise, le parieur est tenu de remettre en jeu l’intégralité de la prime offerte.

Le bonus premier dépôt

À ce niveau, le client se voit offrir une somme dont le montant varie en fonction du premier versement effectué sur son compte. D’ordinaire, le bonus de dépôt est de 100 % du capital initialement versé sur le compte. Ce type de bonus est néanmoins voué à disparaître au vu des nouvelles réformes en matière de jeu.

Pour déterminer le meilleur bookmaker et vivre de bonnes aventures en ligne, il faut se baser sur un bon nombre de facteurs. Non seulement il faut trouver les bons critères d’évaluation, mais aussi disposer des informations récentes. Le classement effectué ci-dessous prend en compte le caractère global du site ainsi que le montant seuil fixé dans les bonus. Il a été aussi considéré les conditions d’obtention des bonus sans oublier la facilité du joueur à les utiliser.

Dans la classe des bonus accordés aux habitués des plateformes de paris figurent une panoplie de promotions. Elles varient en fonction des habitudes de jeu ou des événements en cours. Voici quelques bonus de cette catégorie.

Le bonus de remboursement du premier pari

Selon les avis des professionnels, ce type bonus est le plus avantageux sur le marché actuel. Comme l’indique son appellation, c’est une offre qui vous restitue intégralement le coût du premier pari s’il n’est pas gagnant. En fonction du site, le seuil du montant de remboursement peut différer. Il en est de même pour les autres conditions du bonus. Cependant, cette offre n’est généralement soumise à aucune condition réelle de retrait.

Assurance ou bonus acca

L’assurance constitue un type de bonus qui s’applique sur les paris combinés. En rassemblant à partir d’un certain nombre de pronostics partant d’une limite de cote, l’opérateur offre un supplément sur le gain normal. D’un autre côté, certaines plateformes remboursent le pari combiné si un seul événement est perdu.

Le Cashback

Avec le cashback, le joueur reçoit une récompense en fonction de ses investissements et des sommes mises en jeu. Cette prime est évaluée sur une période donnée. Le pourcentage du capital retourné est généralement de 5 %.

Bonus de recommandation

Il s’agit d’un partenariat gagnant entre la plateforme et ses utilisateurs. En effet, le site met en place un système de parrainage. Celui-ci permet à ses joueurs d’obtenir certains privilèges en invitant d’autres parieurs. Les récompenses perçues dépendent habituellement des mises ou des dépôts des personnes recrutées. Dans certains cas, les filleuls qui s’inscrivent par parrainage bénéficient eux aussi d’une offre. Il peut s’agir par exemple d’une formule spéciale de bienvenue plus intéressante que le bonus standard réservé aux nouveaux venus.

Bonus événementiel

Le début d’une compétition prestigieuse est synonyme de fête dans le monde sportif. C’est une occasion que certains bookmakers saisissent pour offrir des bonus à leurs amateurs de jeu. Il peut aussi s’agir par exemple d’une augmentation des cotes lors des rencontres qui se disputeront lors de ces joutes.

Les promos évènementielles offertes par les bookmakers

Dans le but de fidéliser leurs parieurs, les opérateurs proposent des offres complémentaires associées aux grands événements. Même si ces privilèges sont de plus en plus rares, certains bookmakers y ont encore recours. Plusieurs types de ces offres existent et varient d’ailleurs d’un bookmaker à un autre.

Le challenge pronos

Le challenge pronos une compétition de pronostics organisée par l’opérateur dans le cadre d’un événement. Il peut s’agir de la coupe du monde ou même d’une manifestation non sportive. Les gagnants sont habituellement les parieurs les plus actifs et les plus objectifs dans leur analyse.

Les lots distribués peuvent être en nature (cadeaux, voyage, appareils électroniques, etc.) ou en espèce. La participation au challenge pronos n’est pas payante en soi. Il suffit de parier comme d’habitude sur l’événement en question. De ce fait, le client gagne ses récompenses habituelles tout en étant éligible aux lots du concours.

Le freebet

Dans le cadre d’une compétition prestigieuse ou d’une innovation du site, l’opérateur peut gratifier ses joueurs d’un pari gratuit. Celui-ci est sans contrepartie de dépôt préalable ou d’un montant minimum à mettre en jeu. Néanmoins, ce privilège est souvent valable sur une période donnée.

Bonus bookmaker : comment identifier les meilleurs ?

Beaucoup de différences peuvent être noté entre les offres, les codes promos des sites de jeu. Au milieu de cette multitude, plusieurs critères aident à trouver les meilleurs bonus bookmakers.

Le premier point à prendre en compte dans cette quête est celui du montant maximum du bonus. Ce montant représente la somme mise en jeu par les sites de jeu. Il peut donc varier d’un bookmaker à l’autre. Mais ce critère ne constitue toutefois pas le seul élément important dans le classement des meilleurs bonus.

Quelle que soit la somme mise en jeu, l’opérateur peut le rendre facilement accessible ou non. Certains peuvent imposer de rejouer plusieurs fois ce même montant pour en bénéficier. Il faut donc examiner ces conditions d’obtention de gain. Vous devez rechercher si l’offre promet un reversement en cash ou sous forme de crédit de jeu par exemple.

De façon plus précise, voici les éléments qui vous aideront à faire un bon choix ::

Dépôt minimum exigé

Type de bonus

Échelle du montant de bonus

Condition d’obtention (type de pari, nombres de mises, cote)

Pourcentage de rétribution

Cumul de bonus

Conditions à respecter pour obtenir les bonus

Moyens de paiement disponible

Sur la base de ces informations, vous serez en mesure d’appréhender sous tous les angles possibles, les meilleures offres promotionnelles. N’oubliez pas non plus de bien vérifier la période de validité. Il serait bien dommage de faire des pronostics sur une offre dont l’échéance est déjà à terme.

Les meilleurs bookmakers

En fonction de la crédibilité des sites de pari, de leurs offres de bonus, voici les trois (3) meilleurs bookmakers :

Winimax

Tout premier pari sur Winamax vous est remboursé en cash en cas de perte dans la limite de 100 euros. Il revient de ce fait à effectuer un pronostic sans risque avec un mode d’inscription simplifiée pour tous les nouveaux utilisateurs. Considéré comme l’un des meilleurs bookmakers français par les parieurs, Winamax propose une large variété de formules de jeu. Aussi, pour vos pronostics, vous avez le choix entre plusieurs disciplines sportives en streaming ou en prématch.

En plus des multifonctionnalités de son site, Winamax met en avant les cotes les plus élevées en France.

Unibet

Racheté par Eurosport Bet en 2011, l’ancien bookmaker suédois met à la disposition de ses utilisateurs une panoplie de paris sportifs. Unibet fait partie des bookmakers les plus cotés en France. Quant aux promotions régulières et évènementielles, plusieurs paris gratuits et challenges pronos sont organisés. En matière de service client, ils fournissent les meilleurs services à leurs utilisateurs.

UNIBET mise aussi sur la sécurisation des paris avec des systèmes surs et efficaces tels que le cash out.

Betclic

À l’instar de Unibet, Betclic mise sur un large choix de paris sportifs et sur la sécurité des mises des parieurs. Il bénéficie d’une bonne réputation chez les débutants grâce à l’interface intuitive et simplifiée de son site. De plus, il met à disposition plusieurs moyens de paiement à choisir donc selon la convenance de l’usager. Betclic dispose aussi d’un éventail considérable de promotions, de bonus gratuits et de lots à remporter à l’endroit des parieurs.

PMU SPORT

Comme Winamax, le premier pari se verse en cash aux premiers parieurs, quelle que soit la nature du résultat. En plus de cette offre avantageuse, PMU SPORT dispose pour ces parieurs d’une multitude de paris sportifs. Les promotions évènementielles assez courantes dont notamment les partis remboursés en freebet attirent toujours plus de joueurs.

BWIN

Avec Bwin, chaque nouvel utilisateur reçoit 120 € de bonus d’inscription en freebet. Ce bookmaker offre plus de 70 styles de paris au foot. À tout moment, l’utilisateur peut parier en direct avec des dizaines de rencontres proposées en live. Il rejoint Unibet et Betclic en matière de renforcement sécuritaire des systèmes et moyens de paiement par cash out.

Bonus bookmaker : attention aux arnaques

Tous les promoteurs de site de jeu ne disposent pas des autorisations légales requises. Des sites malveillants existent donc et il est ainsi tout à fait possible de se faire arnaquer. Les joueurs confrontés à ce type de situation ne prennent pas la peine d’analyser entièrement les offres avant d’y souscrire. Avant toute forme de mise ou de dépôt d’argent, il faut évaluer et prendre en compte la fiabilité des bookmakers ainsi que leur réputation.

Fort heureusement, certains signes permettent de détecter les arnaques afin d’éviter les regrets d’investissement. Parmi ces alertes, il y a les bonus d’inscription extravagants, des retards de retrait ou encore des gains non attribués. Aussi, les sites avec une mauvaise sans autorisation d’autorités strictes sont à éviter.

Pour ne pas vous faire avoir, vous devez avant toujours choisir un opérateur parfaitement règlementé. Il doit respecter les normes légales imposées et doit bénéficier d’une autorisation délivrée par une structure compétente. Pour le contrôler, il suffit de vérifier son autorité de licence située en bas de la page de démarrage. Ensuite, soyez à l’affut de tout comportement suspect. Aussi, prenez la peine de lire les avis et commentaires des internautes.

Pour cette année 2020, les promoteurs de site de jeu mettent à disposition de nombreux bonus. Ces derniers prennent différentes formes et existent aussi bien pour les amateurs que pour les joueurs professionnels. Au milieu de cette panoplie d’offre alléchante, les tentatives d’escroquerie ne manquent tout de même pas. Il faut donc, avant tout choix, prendre tous les renseignements nécessaires sur la qualité du bookmaker. Cela étant, comparez les caractéristiques des offres pour pouvoir en choisir les meilleures.